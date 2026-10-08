Papa Cobolli klopft (bislang) vergeblich bei Ferrero an

Wird Juan Carlos Ferrero bald wieder auf der Tour als Coach unterwegs sein? Flavio Cobollis Vater hat allerdings bislang vergeblich versucht, beim Ex-Alcaraz-Coach zu landen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 08.10.2026, 11:40 Uhr

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© Getty Images

Das erzählte Cobollis Vater (und Trainer) Stefano Cobolli gegenüber SuperTennisTV. So berichtet es das spanische Onlineportal As Mas Deporte.

Papa Cobolli verriet hierbei, schon mehrfach versucht zu haben, seinem Sohn die Dienste der Ex-Nummer 1 zu sichern. Jedoch habe es stets eine Absage gesetzt. „Seit zwei Jahren versuche ich, Ferrero als Trainer für Cobolli zu gewinnen. Er hat mir jedoch drei- oder viermal abgesagt", so Cobolli sen. "Aber das ist kein Problem.“

Ob und wann Ferrero wieder auf der Tour coachen wird, ist aktuell offen. Im Sommer hatte Ferrero noch angekündigt, 2027 wieder auf der Tour als Trainer zu arbeiten, einen Namen nannte er dabei jedoch nicht.

Die Gerüchteküche brodelt seither, auch ein Engagement an der Seite von Jannik Sinner steht hier immer wieder im Raum.

Ende 2025 hatten sich Carlos Alcaraz und Ferrero völlig überraschend getrennt, nach sieben gemeinsamen Jahren.