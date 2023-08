Generali Open Kitzbühel: Dominic Thiem - Ein Sieg wie vom Doktor verschrieben

Dominic Thiem muss nach seinem spektakulären Auftaktsieg gegen Facundo Bagnis bei den Generali open 2023 in Kitzbühel heute im Achtelfinale gegen den Chinesen Zhizhen Zhang ran (ab ca. 16:30 Uhr live im TV bei ServusTV und in unserem Liveticker).

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 02.08.2023, 07:22 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem durfte sich am Montagabend mit Recht feiern lassen

Wenn es so etwas wie einen großen Tennisdoktor geben würde, der jedem Spieler ein Mittel verschreibt, mit dem er wieder den verloren gegangenen Faden wieder aufnehmen kann, dann hätte das bei Dominic Thiem wohl so ausgesehen: Gewinn ein Match, in dem Du eigentlich schon aussichtslos zurückliegst. Und am besten in einem, nein, zwei Tiebreaks.

Und bitte.

Genau so hat es Thiem am gestrigen bemerkenswerten Dienstagabend angelegt gegen Facundo Bagnis, wenn auch sicherlich nicht absichtlich. Und wenn man sich sieben Satzbällen gegenüber sieht, dann muss der jeweilige Kontrahent schon ein bisschen mitspielen. Was Bagnis etwa beim Stand von 6:4 im Tiebreak des zweiten Durchgangs mit einer sehr wilden Vorhand ins Aus tat. Aber geschenkt: Dominic Thiem hat sich einen dritten Satz erspart, was insofern wichtig ist, als dass sein heutiger Gegner Zhizhen Zhang gegen Dusan Lajovic mit einer gewissen Leichtigkeit weitergekommen ist.

Thiem mit Mentalcoach an seiner Seite

Andererseits sollte man nicht unterschätzen, dass Zhang noch am Samstag auf Meereshöhe in Hamburg ein Halbfinale zu spielen hatte. Und dass er der Chinese zum allerersten Mal in Kitzbühel am Start ist. Dominic Thiem ist Stammgast bei den Generali Open, hat bekanntlich 2019 den Titel geholt.

Von einer Wiederholung in diesem Jahr jetzt schon zu sprechen, wäre natürlich kompletter Blödsinn. Zumal Zhang in Hamburg ja mit Yannick Hanfmann und Daniel Altmaier gleich zwei Lokalmatadore aus dem Wettbewerb geworfen hat.

Aber Dominic Thiem ist sicherlich gestärkt aus dieser ersten Partie herausgegangen. Vielleicht auch aufgrund der Unterstützung von Dr. Andreas Marlovits, der sich neuerdings um die mentale Seite des 29-jährigen Ausnahmespielers kümmert. Dieser Aspekt müsse ebenso trainiert werden wie alles andere, erklärte Dominic Thiem am Dienstagabend noch auf dem Court. Zhizhen Zhang wird testen, wie weit dieses Training schon vorangeschritten ist.

