Generali Open: Quentin Halys entthront Alexander Bublik in Kitzbühel

Quentin Halys hat mit einem 6:4 und 7:6 (6) gegen Titelverteidiger Alexander Bublik bei den Generali Open 2026 in Kitzbühel sein erstes Championat auf der ATP-Tour geholt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 25.07.2026, 14:51 Uhr

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© GEPA Pictures Quentin Halys hat die Generali Open 2026 gewonnen

Premiere für Quentin Halys! Der Franzose darf sich ab sofort Turniersieger auf der ATP-Tour nennen. Denn Halys besiegte im Endspiel der Generali Open in Kitzbühel Alexander Bublik mit 6:4 und 7:6 (6). Bublik hatte im vergangenen Jahr beim Tiroler Sandplatz-Klassiker reüssiert, dabei keinen einzigen Satz verloren. Und der Kasache musste auch auf dem Weg ins Finale 2026 keinen Satz abgeben. Das aber half ihm im Treffen mit Halys nichts. Der mit dem Erfolg in Kitzbühel ja auch seinen Sieg gegen Bublik in der vergangenen Woche in Gstaad bestätigte.

Die Partie begann absolut ausgeglichen, dann schaffte Quentin Halys ein bisschen wie aus dem Nichts das Break zum 6:4. Womit die Kitzbühel-Serie von Bublik zu Ende ging. Im zweiten Akt war es wieder Halys, der die erste Chance auf ein Break hatte - aber Bublik wehrte diese im achten Spiel mit einem starken Aufschlag ab.

Miedler holt zum dritten Mal den Doppel-Titel

Und also musste ein Tiebreak entscheiden, in dem Halys gleich einmal einen Doppelfehler anbot. Bublik erwiderte das Geschenk mit einem einfachen Rückhandball ins Aus - bei 3:3 wurde erstmals die Seiten gewechselt. Nach 91 Minuten Spielzeit hatte Bublik seinen ersten Satzball, Halys wehrte mit dem Inside-Out-Vorhand-Winner ab. Und nach einem Ass hieß es „Championship Point“ für Quentin Halys - den er auch verwertete.

Gegen Mittag gab es für die heimischen Fans schon etwas zu feiern: Denn Lokalmatador Lucas Miedler holte seinen insgesamt dritten Titel in Kitzbühel, gewann das Doppel-Finale an der Seite von Marc Polmans gegen Jakob Schnaitter und Mark Wallner souverän mit 6:2 und 6:2.

Hier das Einzel-Tableau in Kitzbühel



