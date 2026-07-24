Generali Open Kitzbühel: Bublik und die „freundlich betrunkenen Österreicher“

Alexander Bublik steht also erneut im Endspiel der Generali Open in Kitzbühel. Und hat nach dem Sieg gegen Tomas Martin Etcheverry eine ganz persönliche Erfahrung geteilt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 24.07.2026, 16:36 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© GEPA Pictures Alexander Bublik hat in Kitzbühel viel Spaß

Alexander Bublik hat am Freitag auf dem dem Weg zur kleinen Presserunde nach seinem Einzug ins Endspiel der Generali Open 2026 erst einmal ein bisschen leiden müssen. Bublik war im zweiten Satz gegen Tomas Martin Etcheverry gestürzt, hat sich an der Schlaghand ein paar kleine Schürfwunden zugezogen. Die man am besten mit einem Spray behandelt. Der kurze Schmerz war aber der einzige Makel an einem ansonsten fast perfekten Nachmittag für den Titelverteidiger.

Bublik hatte das Match gegen den letzten verbliebenen Argentinier im Einzel-Feld jederzeit im Griff, er feuerte sein gesamtes Arsenal an Schlägen ab, griff nicht nur beim Matchball immer wieder in die Trickkiste.

Bublik 2025 wie auch 2026 ohne Satzverlust in Kitzbühel

Morgen geht es gegen Quentin Halys, gegen den Bublik vor wenigen Tagen in Gstaad im Achtelfinale knapp verloren hat. Es stände ein würdiges Finale an, erklärte Bublik, Und zwar das der beiden besten Spieler des Turniers.

Aufhorchen ließ dann die Antwort auf die Frage, was denn die besondere Atmosphäre der Generali Open ausmache. „Die betrunkenen Leute“, kam es da von Bublik wie aus der Pistole geschossen. Der aber sofort nachlegte, dass es sich um freundlich betrunkene Fans handle. Denn der Österreicher, so die Einschätzung von Alexander Bublik, sehe den Besuch eines Tennisturniers als eine Feier. Diese Erfahrung habe er nicht nur hier in Kitzbühel, sondern auch schon in Wien gemacht.

Aber es gehören ja auch immer zwei dazu, dass die Stimmung ins Positive eskaliert. Und da hat Alexander Bublik in den letzten beiden Jahren viel beigetragen: Denn weder 2025 noch bei der aktuellen Ausgabe hat er einen Satz abgegeben. Diese Serie möchte Quentin Halys morgen beenden.

Hier das Einzel-Tableau in Kitzbühel



