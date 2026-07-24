Generali Open Kitzbühel: Finale! Halys greift nach erstem ATP-Titel!

Quentin Halys ist als erster Spieler ins Endspiel der Generali Open 2026 eingezogen. Der Franzose besiegte Yannick Hanfmann mit 6:4 und 7:6 (2).

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 24.07.2026, 14:22 Uhr

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© GEPA Pictures Quentin Halys am Freitag in Kitzbühel

Quentin Halys und die Höhenlage - das passt ganz gut. Denn sein bislang einziges Endspiel auf der ATP-Tour konnte der Franzose 2024 in Gstaad erreichen, verlor dieses aber gegen Matteo Berrettini. Nach dem am Ende spannenden 6:4 und 7:6 (2) gegen Yannick Hanfmann im ersten Halbfinale der Generali Open in Kitzbühel könnte es morgen endlich mit dem ersten Championat für den 29-Jährigen klappen.

Der Gegner wird nun im Anschluss auf dem Center Court des Kitzbüheler Tennis Clubs ermittelt. Halys trifft entweder auf Titelverteidiger Alexander Bublik oder Tomas Martin Etcheverry. Gegen Bublik hat Halys erst vergangene Woche in Gstaad ein ganz enges Match im Tiebreak des dritten Satzes gewonnen.

Halys vergibt neun Matchbälle

In der Partie gegen Yannick Hanfmann zeigte sich Halys von Beginn an als der bessere Rückschläger. Dass das entscheidende Break im ersten Satz erst im zehnten Spiel gelang, war auch der Kampfkraft von Hanfmann geschuldet, der zuvor mehrere Breakbälle abwehren konnte. Im zweiten Akt setzte Halys dann früher einen Nadelstich, von dem sich Hanfmann beinahe nicht mehr erholte.

Am Ende bekam Halys allerdings noch einmal kurz ein bisschen Puls: Als es darum ging, beim Stand von 5:3 auszuservieren, ließ er ein 40:0 liegen. Und schenket Hanfmann mit zwei Doppelfehlern tatsächlich noch einmal ein zweites Leben in diesem Match. Wenige Augenblicke später gab es den vierten Matchball, Hanfmann wehrte mit einem Stopp ab. Wie auch Chance Nummer fünf. Und so weiter. Bis zum 5:5 hatte Yannick Hanfmann dann neun Matchbälle pariert.

Im Tiebreak ging es ausgeglichen los, dann zog Halys aber auf 6:2 davon. Und verwertete seinen zehnten Matchball.

Zuvor hatte es für die Fans auf den voll besetzten Tribünen ein spannendes Dopte-Duell gegeben, aus dem schließlich Mark Wallner und Jakob Schnaitter als Sieger gegen das an Position eins gesetzte Paar Kevin Krawietz und Pierre-Hugues Herbert hervorgingen.

Hier das Einzel-Tableau in Kitzbühel



