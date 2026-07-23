Generali Open Kitzbühel: Yannick Hanfmann stürmt ins Halbfinale

Yannick Hanfmann ist mit einem 6:3 und 6:1 gegen Sebastian Baez in das Halbfinale der Generali Open Kitzbühel eingezogen. Dort geht es morgen gegen Quentin Halys.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 23.07.2026, 14:14 Uhr

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© GEPA Pictures Yannick Hanfmann hat in Kitzbühel beste Chancen auf seinen ersten Titel auf der ATP-Tour

Vor diesem Viertelfinal-Donnerstag hat einiges darauf hingedeutet, dass die Generali Open 2026 in Kitzbühel zu einem argentinischen Festival ausarten könnten. Gleich drei Vertreter der Albiceleste hatten sich unter die letzten acht im Einzel-Tableau gespielt. Aber nach den ersten beiden Partien des Tages gibt es jetzt nur noch einen Hoffnungsträger, nämlich Tomas Martin Etcheverry.

Denn Quentin Halys und Yannick Hanfmann hatten ganz andere Ideen. Halys besiegte im ersten Match des Tages Mariano Navone mit 7:5 und 6:3. Und Hanfmann legte gegen Ex-Kitz-Champion Sebastian Baez mit einer richtig starken Leistung nach. Der deutsche Davis-Cup-Spieler setzte sich mit 6:3 und 6:1 durch. Hanfmann und Halys treffen morgen im Halbfinale aufeinander.

Bublik wird vor Molcan gewarnt sein

Und damit ist eben Etcheverry der letzte Argentinier im Hauptfeld von Kitzbühel 2026. Der allerdings ebenfalls eine knifflige Aufgabe zu erledigen hat: Etcheverry muss gegen Ignacio Buse ran. Der Peruaner hat im Frühjahr den Titel in Hamburg geholt, nach dem frühen Ausscheiden in Gstaad gegen den späteren Champion Stefanos Tsitsipas kommt Buse mit der Höhenlage in Kitzbühel nun immer besser zurecht.

Den Schlusspunkt setzt auch heute Turnierfavorit und Titelverteidiger Alexander Bublik. Der Kasache wird aber gewarnt sein: Denn Gegner Alex Molcan spielt eine richtig starke Saison. Und hat das auch in Kitzbühel mit Siegen gegen Sebastian Ofner und Daniel Altmaier unter Beweis gestellt.

Hier das Einzel-Tableau in Kitzbühel



