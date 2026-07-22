Generali Open: Alexander Bublik startet erfolgreich in die Titelverteidigung

Alexander Bublik ist mit einem Zweisatzsieg in die Generali Open Kitzbühel gestartet. Der topgesetzte Titelverteidiger setzte sich bei seinem ersten Auftritt gegen Facundo Diaz Acosta in zwei Sätzen durch.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 22.07.2026, 19:08 Uhr

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© GEPA pictures Alexander Bublik ist erfolgreich in die Generali Open Kitzbühel 2026 gestartet

Alexander Bublik hat seine Mission Titelverteidigung beim Generali Open in Kitzbühel erfolgreich begonnen. Der topgesetzte Kasache, der dank eines Freiloses erst im Achtelfinale ins Geschehen eingriff, setzte sich gegen Facundo Diaz Acosta mit 6:3 und 7:5 durch.

Vor allem im ersten Satz hatte Bublik die Partie jederzeit im Griff. Im zweiten Durchgang hielt der Argentinier, der seine größten Erfolge bislang auf der Challenger-Tour gefeiert hat, deutlich besser dagegen und blieb bis zum 5:5 auf Augenhöhe. In der entscheidenden Phase spielte der Weltranglistenerste des Turniers seine Klasse aber aus, schaffte das entscheidende Break und servierte den Sieg souverän nach Hause.

Der 28-Jährige knüpfte damit nahtlos an seinen Erfolgslauf in Kitzbühel aus dem Vorjahr an. 2025 hatte Bublik im Finale den Franzosen Arthur Cazaux mit 6:4 und 6:3 bezwungen und sich damit erstmals den Titel bei den Generali Open gesichert. Auf dem Weg zu einer erfolgreichen Titelverteidigung wartet im Viertelfinale nun Alex Molcan aus der Slowakei, der den Deutschen Daniel Altmaier mit 6:3, 3:6 und 7:5 aus Kitzbühel verabschiedete.

Das Einzel-Tableau in Kitzbühel