Generali Open: Yannick Hanfmann steht bereits im Viertelfinale

Der Karlsruher Yannick Hanfmann ist bei den Generali Open in Kitzbühel mit einem Sieg über Marco Trungelliti in die Runde der letzten Acht vorgedrungen.

von red./SID

zuletzt bearbeitet: 22.07.2026, 15:58 Uhr

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© GEPA pictures Yannick Hanfmann hat in Kitzbühel die Runde der letzten Acht erreicht

Yannick Hanfmann ist beim ATP-Turnier in Kitzbühel weiter erfolgreich. Der 34 Jahre alte Karlsruher zog mit einem 6:4, 7:6 (2)-Erfolg gegen den Argentinier Marco Trungelliti ins Viertelfinale ein. Ausgeschieden ist hingegen Jan-Lennard Struff, der gegen Mariano Navone (ebenfalls Argentinien) mit 0:6, 3:6 klar den Kürzeren zog.

Hanfmann war über das Match gesehen auch in den wichtigsten Statistiken der bessere Spieler und verdiente sich seinen Sieg. Sowohl beim Service als auch beim Return hatte er mehr Durchschlagskraft und hofft nun im anstehenden Duell gegen Sebastián Baez - dem nächsten Argentinier - auf mehr.

Aus deutscher Sicht ist heute noch Daniel Altmaier in den österreichischen Alpen im Einsatz - der Kempener trifft auf den Slowaken Alex Molcan, der Dienstag Lokalmatador Sebastian Ofner aus dem Wettbewerb nahm.

Das Einzel-Tableau in Kitzbühel