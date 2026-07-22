Generali Open: Struff, Rinderknech, Vacherot scheiden aus

Mit Jan-Lennard Struff, Arthur Rinderknech und Valentin Vacherot sind am frühen Mittwoch drei gesetzte Spieler bei den Generali Open 2026 in Kitzbühel ausgeschieden.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 22.07.2026, 15:34 Uhr

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© GEPA Pictures Valentin Vacherot musste sich in Kitzbühel im Achtelfinale geschlagen geben

Der vollgepackte Mittwoch bei den Generali Open 2026 hat gleich einige Überraschungen gebracht: So musste sich Valentin Vacherot, die Nummer drei des Turniers, im ersten Match auf dem Center Court dem starken Franzosen Quentin Halys mit 3:6 und 4:6 geschlagen geben.

Im Anschluss machte es Jan-Lennard Struff, die Nummer sechs, nicht besser. Im Gegenteil: Struff lag gegen Mariano Navone schon mit 0:6 und 0:4 zurück, ehe er dann doch noch ein kleines Comeback startete. Den zweiten Satz aber dennoch mit 3:6 verlor.

Und auch Arthur Rinderknech musste seine Koffer packen. Der Cousin von Valentin Vacherot verlor gegen Sebastian Baez, der in Kitzbühel schon einmal den Titel geholt hat, mit 6:7 (6), 6:2 und 4:6.

Turnierfavorit und Titelverteidiger Alexander Bublik steigt später am Mittwoch in das Tunier ein. Bublik eröffnet gegen den Argentinier Facundo Diaz Acosta.

Hier das Einzel-Tableau in Kitzbühel



