Cousins-Duell an der Pfanne: Rinderknech und Vacherot stellen sich Kaiserschmarrn-Challenge

Die Nummer zwei und drei des Generali Open haben sich abseits des Tennisplatzes einem ganz besonderen Familienduell gestellt: Arthur Rinderknech und Valentin Vacherot besuchten Rosi Schipflinger in ihrer Sonnbergstuben und stellten sich der Kaiserschmarrn-Challenge.

von PM

zuletzt bearbeitet: 21.07.2026, 20:41 Uhr

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© Mia Maria Knoll Valentin Vacherot hat an der Kaiserschmarrn-Pfanne seine Meisterschaft gezeigt

Die beiden Cousins bereiteten die Spezialität eigenhändig in einer großen Pfanne zu, zerteilten und wendeten ihren Kaiserschmarrn und verfeinerten ihn anschließend mit den passenden Zutaten. Als Jurorin fungierte die singende Promi-Wirtin Rosi Schipflinger, die beide Kreationen genau unter die Lupe nahm.

“Wir sind selbst viel Ski gefahren”

Für Vacherot war die Challenge eine Premiere. Der Monegasse, aktuell die Nummer 19 der Welt und Sieger des Masters-Turniers von Shanghai, ist erstmals beim Generali Open in Kitzbühel am Start: „Ich freue mich sehr, hier zu sein. Die Landschaft ist wunderschön und die gesamte Anlage großartig. Arthur hat mich überzeugt, hier zu spielen. Er weiß, wie sehr ich die Berge liebe. Wir sind früher selbst viel Ski gefahren und genießen es deshalb sehr, hier zu sein“, erzählte Vacherot. „Natürlich sind wir hier, um gutes Tennis zu spielen, aber wir möchten uns auch den Ort ansehen und Kitzbühel besser kennenlernen. Kaiserschmarrn habe ich heute zum ersten Mal gesehen und gegessen – und dann gleich selbst zubereitet“, so Vacherot.



Sein Cousin Rinderknech kennt Kitzbühel bereits bestens. Der Franzose, aktuell die Nummer 27 der Weltrangliste, bestreitet das Generali Open zum vierten Mal und erreichte in der Gamsstadt bereits zweimal das Halbfinale. „Ich habe Valentin von der Schönheit der Berge, den großartigen Hotels und den hervorragenden Bedingungen erzählt. Ich habe ihm geraten, nach Kitzbühel zu kommen und die Region selbst kennenzulernen, weil es hier wirklich etwas Besonderes ist“, sagte Rinderknech.

Kaiserschmarrn-Liebe

Auch kulinarisch habe er seinen Cousin auf den Besuch vorbereitet: „Natürlich habe ich ihm auch empfohlen, Kaiserschmarrn zu probieren – den esse ich nämlich jedes Mal wenn ich da bin. Umso schöner war es, dass wir ihn diesmal sogar selbst zubereiten konnten und er ihn dabei zum ersten Mal probiert hat.“

Den Sieg in der Familien-Challenge durfte schließlich Rinderknech feiern. „Dass Rosi mich gewinnen ließ, war natürlich sehr nett von ihr“, scherzte der Franzose.

Auf dem Tennisplatz könnten die beiden Cousins im weiteren Turnierverlauf erneut aufeinandertreffen: Ein direktes Duell wäre im Halbfinale möglich. Bereits im vergangenen Jahr hatten Rinderknech und Vacherot mit ihrem spektakulären Aufeinandertreffen in Shanghai international für Aufsehen gesorgt.

Ihre ersten Partien beim Generali Open bestreiten beide am Mittwoch. Rinderknech trifft auf den Sieger des Duells zwischen den beiden ehemaligen Kitzbühel-Champions Miomir Kecmanovic und Sebastián Báez. Vacherot bekommt es mit dem Gewinner der Begegnung zwischen Laslo Djere und Quentin Halys zu tun.