Generali Open Kitzbühel: Daniel Altmaier folgt Jan-Lennard Struff ins Achtelfinale

Daniel Altmaier ist durch einen souveränen Zweisatzerfolg über Gstaad-Finalist Raphael Collignon ins Achtelfinale der Generali Open in Kitzbühel eingezogen.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 21.07.2026, 18:37 Uhr

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© GEPA pictures Daniel Altmaier zeigte eine starke Leistung

Nach Jan-Lennard Struff hat am Dienstag auch Daniel Altmaier das Achtelfinale der Generali Open in Kitzbühel erreicht. Der 27-Jährige aus Kempen gewann souverän mit 6:3 und 6:2 gegen den an Position sieben gesetzten Belgier Raphael Collignon, der am Sonntag das Finale von Gstaad gegen Stefanos Tsitsipas knapp in drei Sätzen verloren hatte.

Im Achtelfinale kommt es für Altmaier zu einem schnellen Wiedersehen mit Alex Molcan. Der Slowake, der in Kitzbühel zum Auftakt gegen den Österreicher Sebastian Ofner gewann, hatte Altmaier in Wimbledon zum Auftakt besiegt.

Hier das Einzel-Tableau in Kitzbühel