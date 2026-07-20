Generali Open Kitzbühel: Hanfmann erneut zu stark für Neumayer

Yannick Hanfmann hat wie schon im Vorjahr in der ersten Runde der Generali Open in Kitzbühel gegen Lokalmatador Lukas Neumayer gewonnen. Diesmal mit 7:6 (5) und 6:4.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.07.2026, 14:34 Uhr

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© GEPA Pictures Yannick Hanfmann am Montag in Kitzbühel

Vor Jahresfrist waren sich Hanfmann und Neumayer auf dem Center Court in Kitzbühel also schon einmal gegenüber gestanden, der Deutsche hatte sich damals mit 7:5 und 6:2 behaupten können. Bei der aktuellen Partie erarbeitete sich Neumayer zumindest im ersten Satz die Chance auf einen Revanche: Nach dem Break zum 6:5 schaffte es der Österreicher allerdings nicht, ein 40:15 bei eigenem Aufschlag in den Satzgewinn zu verwandeln.

Im Tiebreak und zu Beginn von Durchgang zwei spielte Yannick Hanfmann dann seine Routine aus. Der Karlsruher nahm Neumayer dessen Aufschlag ab, brachte den Vorsprung einigermaßen sicher zum 7:6 (5) und 6:4 über die Ziellinie.

Hanfmann gegen einen Argentinier

Im Achtelfinale bekommt es Hanfmann auf jeden Fall mit einem Argentinier zu tun. Er trifft nämlich auf den Sieger der Partie zwischen Juan Manuel Cerundolo und Marco Trungelliti.

Im ersten Match des Tages hatte sich mit Mariano Navone ein weiterer Argentinier erfolgreich gezeigt. Navone gewann gegen Alexandre Müller sicher mit 6:4 und 6:0.

Hier das Einzel-Tableau in Kitzbühel



