Generali Open: Altmaier scheitert auch in Kitzbühel an Molcan

Für Daniel Altmaier ist im Achtelfinale von Kitzbühel Endstation. Alex Molcan setzt sich in drei Sätzen durch und trifft nun auf den topgesetzten Titelverteidiger Alexander Bublik.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 22.07.2026, 19:07 Uhr

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© GEPA pictures Daniel Altmaier ist im Achtelfinale in Kitzbühel in drei Sätzen ausgeschieden

Daniel Altmaier hat sich bei den Generali Open in Kitzbühel im Achtelfinale Alex Molcan mit 6:3, 3:6 und 5:7 geschlagen geben müssen. Der Slowake erwies sich damit einmal mehr als unangenehmer Gegner für den Deutschen: Bereits in der ersten Runde von Wimbledon hatte Molcan Altmaier mit 6:4, 3:6, 7:5 und 6:2 aus dem Turnier geworfen.

Molcan trifft im Viertelfinale nun auf den topgesetzten Titelverteidiger Alexander Bublik, der sich am Mittwoch gegen Facundo Diaz Acosta in zwei Sätzen durchsetzte. Ebenfalls im Viertelfinale steht Yannick Hanfmann nach einem 6:4, 7:6 (2) gegen Marco Trungelliti. Jan-Lennard Struff hingegen musste sich Mariano Navone mehr als deutlich mit 0:6, 3:6 geschlagen geben.

Das Einzel-Tableau in Kitzbühel