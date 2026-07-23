Generali Open Kitzbühel: Viertelfinale! Bublik kommt so richtig in Fahrt

Alexander Bublik ist mit einem souveränen 6:3 und 6:2 gegen Alex Molcan ins Viertelfinale der Generali Open 2026 eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 23.07.2026, 17:52 Uhr

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© GEPA Pictures Alexander Bublik bleibt in Kitzbühel auf Kurs Titelverteidigung

Ein Schläger musste bei Alexander Bublik am Donnerstagnachmittag dann doch dran glauben. Gerade hatte der Kasache seinen Break-Vorsprung im zweiten Satz hergeschenkt, in einem Spiel, in dem er fünf Doppelfehler produzierte. Alex Molcan nahm die Geschenke gerne an, wähnte sich mit diesem 2:2 schon auf dem Weg zum Comeback. Aber weit gefehlt: Es sollte der letzte Spielgewinn für den Slowaken bleiben.

Denn wie so oft in seinen Matches bestimmte Alexander Bublik ganz alleine über den Ausgang. An guten Tagen endet so etwas mit einem Sieg, an weniger guten eben in einer Niederlage. Das Endergebnis von 6:3 und 6:2 für den Titelverteidiger lässt ahnen: Es war ein guter Tag.

Bublik nun gegen Etcheverry

Den wird Bublik auch morgen brauchen. Denn in der Vorschlussrunde wartet mit Tomas Martin Etcheverry ein Mann, der eine sehr gute erste Saisonhälfte gespielt hat. Etcheverry besiegte am Donnerstag Ignacio Buse nach einer Aufholjagd im zweiten Satz mit 6:2 und 7:5.

Das zweite Halbfinale werden Yannick Hanfmann und Quentin Halys bestreiten. Beide feierten glatte Zwei-Satz-Erfolge: Halys gewann im ersten Match des Tages gegen Mariano Navone mit 7:5 und 6:3. Hanfmann konnte danach beim 6:3 und 6:1 gegen Sebastian Baez voll überzeugen.

Hier das Einzel-Tableau in Kitzbühel

