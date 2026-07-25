Generali Open Kitzbühel: Miedler stürmt zum Titel-Triple

Lucas Miedler hat zum dritten Mal den Doppel-Wettbewerb bei den Generali Open in Kitzbühel gewonnen. Miedler gewann mit Marc Polmans das Finale gegen Mark Wallner und Jakob Schnaitter mit 6:2 und 6:2.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 25.07.2026, 11:54 Uhr

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© GEPA Pictures Marc Polmans und Lucas Miedler haben den zweiten Titel in zwei Wochen geholt

Lucas Miedler zum Dritten! Der österreichische Davis-Cup-Spieler holte sich gemeinsam mit dem Australier Marc Polmans bereits zum dritten Mal den Titel bei den Generali Open in Kitzbühel. Zuvor hatte Miedler zwei Mal an der Seite von Alex Erler triumphiert.

Das Endspiel gegen die beiden Deutschen Jakob Schnaitter und Marc Wallner geriet zur klaren Angelegenheit. Nach etwas mehr als einer Stunde durften sich Miedler und Polmans für das 6:2 und 6.2 gegen die München-Champions von 2026 feiern lassen.

Für die frisch zusammen gewürfelte Paarung Miedler und Polmans war es der zweite Titel in Folge. Vergangene Woche hatten die beiden in Gstaad gesiegt.



