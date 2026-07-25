Generali Open: Halys feiert die Kitzbühel-Bälle, Bublik nicht so sehr

Während der eine Finalist der Generali Open 2026 in höchsten Tönen vom in diesem Jahr erstmals verwendeten Ball schwärmt, wird der andere nicht so recht warm damit.



von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 24.07.2026, 22:08 Uhr

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© GEPA Pictures Die Bälle in Kitzbühel 2026 wirft Quentin Halys gerne in die Luft

Es ist fast wie einen kleine Vorher-Nachher-Geschichte: Vor Turnierbeginn der Generali Open 2026 hat Österreichs Tennislegende Jürgen Melzer von den erstmals in diesem Jahr verwendeten Bällen geschwärmt. Weil diese den Spielern endlich mal wieder die Chance gäben, etwas mehr zu machen, als nur eher monoton von der Grundlinie um Punkte zu kämpfen.

Nun sind bis auf eines Allee Einzel-Matches gespielt. Und die Nachfrage bei den beiden Finalisten Quentin Halys und Alexander Bublik hat ziemlich unterschiedliche Antworten ergeben. Wozu gesagt werden muss: Sowohl Bublik wie auch Halys haben vergangene Woche in Gstaad auch schon mit den neuen Kugeln gespielt.

Bublik sind die Bälle zu hart

Der Franzose konnte sich ja als erster Spieler für das heutige Endspiel qualifizieren und schwärmte nachgerade von den neuen Bällen. Diese kämen seinem Spielstil entgegen, es wären sogar die besten auf der Tour, so Halys, kompakt und hart. Gepaart mit der Höhenlage würde das genau seinen Vorstellungen entsprechen.

Alexander Bublik bewertete die Umstellung ganz anders. Wenn man das gesamte Jahr über mit diesen Bällen spielte, so der Titelverteidiger von Kitzbühel, dann bekämen alle Spieler gesundheitliche Probleme. Weil die Schläger augenblicklich so bespannt werden, dass damit eben eher Bälle zu spielen sind, die sich nach wenigen Ballwechseln aufplustern. Das ist in Kitzbühel 2026 nicht der Fall.

Was gesagt werden kann: Wir erleben gerade schon die Vorboten für jene Phase, in der die ATP während der jeweiligen „Swings“ (wie nun eben auf Sand) mit denselben Bällen spielen möchte. Und der eine Spieler kommt damit besser zurecht als der andere.

Hier das Einzel-Tableau in Kitzbühel





