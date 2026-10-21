Kitzbühel-Liebe hält an: Alexander Bublik kehrt auch 2027 zum Generali Open zurück

Ein Titel, ein Finale und jede Menge Begeisterung für Kitzbühel: Alexander Bublik hat die Gamsstadt längst ins Herz geschlossen. Nach seinem Triumph 2025 und dem erneuten Finaleinzug 2026 steht bereits jetzt fest, dass der Publikumsliebling auch 2027 wieder beim Generali Open aufschlagen wird. Ein erstes sportliches Highlight für die 83. Auflage des traditionsreichen ATP-250-Turniers, für das der Ticketvorverkauf in dieser Woche angelaufen ist. Und auch die Damen werden wieder in Kitzbühel aufschlagen: Nach der erfolgreichen Premiere geht das Generali Open Ladies als WTA-125-Turnier in seine zweite Auflage.

von PM

zuletzt bearbeitet: 21.10.2026, 14:30 Uhr

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© GEPA Pictures Voller Freude nimmt der 2025-Champion Alexander Bublik auch 2027 bei den Generali Open in Kitzbühel einen erneuten Anlauf auf den Titel.

Alexander Bublik und Kitzbühel – das scheint einfach zu passen. Mit seiner spektakulären Spielweise, seinem unkonventionellen Humor und jeder Menge Entertainment auf dem Court hat sich der charismatische Kasache in den vergangenen beiden Jahren zu einem absoluten Publikumsliebling entwickelt. 2025 krönte er seine Kitzbühel-Premiere mit dem Turniersieg, 2026 fehlte nach einer weiteren beeindruckenden Turnierwoche nur ein Sieg zur erfolgreichen Titelverteidigung.

Dass der Kasache nun bereits zum dritten Mal in Folge frühzeitig seine Teilnahme zusagt, spricht für seine besondere Verbindung zum Turnier. Im Juli 2027 soll es für Bublik deshalb erneut zurück an den Fuße des Hahnenkamms gehen – und vielleicht auch zurück auf den Kitzbüheler Tennisthron.

„Es scheint so, als hätten wir einen richtigen Kitzbühel-Fan gewonnen“, freut sich auch Turnierdirektor Alexander Antonitsch: „Alexander Bublik ist mit seiner Spielweise und seiner Persönlichkeit eine absolute Bereicherung für unser Turnier. Dass er sich nach seinem Titel und dem erneuten Finaleinzug schon jetzt wieder für Kitzbühel entschieden hat, freut uns natürlich riesig.“

Zwei Wochen Spitzentennis: Auch die Damen kehren zurück

Doch nicht nur bei den Herren dürfen sich Tennisfans auf ein Wiedersehen freuen. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Sommer findet auch das Generali Open Ladies 2027 seine Fortsetzung. Von 11. bis 18. Juli gastiert die WTA-125-Tour erneut in Kitzbühel, ehe von 17. bis 24. Juli die 83. Auflage des ATP-250-Turniers folgt.

Dass Damen- und Herrentennis in Kitzbühel hervorragend zusammenpassen, hat der vergangene Sommer eindrucksvoll bewiesen. Nach mehr als drei Jahrzehnten Pause sorgte das internationale Damentennis bei seiner Rückkehr gleich für ein österreichisches Tennis-Märchen: Sinja Kraus und Julia Grabher standen sich im Finale gegenüber, Kraus sicherte sich schließlich den ersten österreichischen Damentitel in Kitzbühel seit 1988.

Ticketvorverkauf gestartet – attraktive Rabattaktionen

Rund 51.500 Zuschauer:innen besuchten das Generali Open Kitzbühel im vergangenen Jahr. Von Donnerstag bis Samstag war der Center Court restlos ausverkauft.

Wer Alexander Bublik und die weiteren Tennisstars 2027 live erleben möchte, kann sich schon jetzt seine Plätze sichern. Der Ticketvorverkauf für das Generali Open Kitzbühel hat bereits begonnen. Erhältlich sind Tickets für die Herren in allen Kategorien sowie Finaltickets für das Generali Open Ladies – aktuell zu den bestmöglichen Vorverkaufspreisen. Besonders attraktiv ist wieder die Weihnachtsaktion: Bis einschließlich 24. Dezember gibt es 24 Prozent Rabatt auf Tickets der Kategorie B beim Generali Open.

Tickets und weitere Informationen: www.generaliopen.com