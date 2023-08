Generali Open Kitzbühel: Thiem mit Comeback-Sieg gegen Zhang ins Viertelfinale

Dominic Thiem ist mit einem 1:6, 6:3 und 6:2 gegen Zhizhen Zhang in das Viertelfinale der Generali Open 2023 in Kitzbühel eingezogen. Dort trifft er morgen (ab ca. 16 Uhr live bei ServusTV und in unserem Liveticker) auf den Frazosen Arthur Rinderknech.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.08.2023, 19:21 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem in Kitzbühel

Der Lauf von Dominic Thiem bei den generali Open in Kitzbühel geht weiter! Nach dem mühsamen Auftakterfolg gegen Facundo Bagnis setzte sich Thiem auch im ersten Duelle mit dem Chinesen Zhizhen Zhang durch, und zwar mit 1:6, 6:3 und 6:2. Im Viertelfinale bekommt es der Champion von 2019 nun mit Arthur Rinderknech zu tun, der die Nummer zwei in Kitzbühel, Yannick Hanfmann aus Deutschland mit 7:6 (3) und 6:3 besiegte.

Das Match begann aus Sicht von Thiem und der allermeisten Fans auf den vollbesetzten Tribünen nicht nach Wunsch: Nach nur knapp 25 Minuten hatte sich Zhang den ersten Satz gesichert. Mit mächtigen Aufschlägen und einer knallharten Vorhand. Das Break zum 3:1 für Thiem im zweiten Akt leitete dann die Wende ein.

Thiem mit frühem Break im dritten Satz

Und die Entscheidung verlief dann von Anfang an in die Richtung von Thiem: Zhang vergab im ersten Spiel bei eigenem Aufschlag einen 30:0-Vorsprung, Dominic Thiem holte sich den Break-Vorsprung. Mit dem nächsten starken Returnspiel zum 5:2 war der Widerstand von Zhang dann gebrochen.

Sevastian Ofner ist dagegen schon bei seinem ersten Auftritt gescheitert. Der Steirer lag gegen Alex Molcan schon mit 6:4 und 5:0 in Führung, hatte bei diesem Spielstand auch zwei Matchbälle. Aber der Slowake schaffte ein nicht mehr für möglich gehaltenes Comeback, gewann die beiden letzten Sätze mit 7:5 und 7:6 (5).

