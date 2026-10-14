Heimlich, still und leise: Gael Monfils ist abgetreten

Im Gegensatz zu seiner ursprünglichen Planung wird Gael Monfils nicht mehr am ATP-Masters-1000-Turnier in Paris teilnehmen. Die Gründe dafür sind nicht ganz klar.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 14.10.2026, 17:15 Uhr

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© Getty Images Gael Monfils hat bei den US Open 2026 wohl sein letztes professionelles Match gespielt

Gael Monfils hat bei den US Open 2026 noch einmal eine große Show abgezogen, weniger im Einzel, wo er in Runde zwei an Lerner Tien gescheitert ist, sondern vor allem in Mixed Doppel an der Seite von Ehefrau Elina Svitolina. Zu einem Grand-Slam-Titel hat es aber auch in dieser verkürzten Neben-Veranstaltung nicht gereicht, was Monfils aber verkraften wird. Die Niederlage gegen Tien wird nun aber wohl das letzte professionelle Tennismatch gewesen sein, dass Gael Monfils in seiner langen Karriere bestritten hat.

Was insofern überrascht, als dass der letzte große Abschied ja für das Indoor-1000er in Paris geplant war. Daraus wird nun aber nichts mehr. Denn wie mehrere Medien wie etwa die New York Times übereinstimmend berichten, wird Gael Monfils von der International Tennis Integrity Agency (ITIA) seit dem 05. Oktober als nicht mehr aktiv geführt. Das heißt, dass Monfils an keinen Profi-Turnieren mehr teilnehmen darf. Es sei denn, er meldet sich wieder zurück zum Dienst und unterwirft sich vor einem möglichen Wiedereinstieg ein halbes Jahr lang der Verpflichtung, für Dopingtests zur Verfügung zu stehen. So hat es ja Serena Williams gehandhabt.

Monfils sagt Exhibition mit Tsonga, Simon und Gasquet ab

Eigentlich hätte Monfils in der Woche des ATP-Tour-250-Turniers in Lyon eine Exhibition mit den alten Kollegen Jo-Wilfried Tsonga, Gilles Simon und Richard Gasquet bestreiten sollen, aber aus diesem Revival der französischen Musketiere wird nichts. Denn wie die Veranstalter in Lyon mitgeteilt haben, zog sich Monfils „aus persönlichen“ Gründen zurück.

Was natürlich voll und ganz zu respektieren ist. Etwas eigenartig mutet der Abschied aber doch an. Zumal aus dem Camp von Gael Monfils dazu nichts zu hören oder lesen war. Was Spekulationen in vielerlei Hinsicht Tür und Tor öffnet. Fest steht aber: Um den großen Abschied in Paris wird nicht nur einer der größten Entertainer im Tennis umfallen - sondern auch seine Fans, die sich den Termin schon vorgemerkt hatten.