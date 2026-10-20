Iga Swiatek verpasst durch Absage direkte Qualifikation für die WTA Finals

Aufgrund ihrer Verletzung am linken Oberschenkel musste Iga Swiatek ihren Start beim WTA-500-Turnier in Ningbo kurzfristig absagen. Dadurch hat die Polin keine Chance mehr auf die direkte Qualifikation für die WTA Finals und kann, ohne eine Absage einer bereits qualifizierten Spielerin, bestenfalls als Alternate zum Turnier nach Indian Wells reisen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 20.10.2026, 10:45 Uhr

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© Getty Images Iga Świątek musste aufgrund ihrer Oberschenkel-Verletzung das Turnier in Ningbo absagen und ist damit aus dem Rennen um die direkte Qualifikation für die WTA Finals.

Der Preis für die große Geste beim WTA-1000-Turnier in Wuhan war für Iga Swiatek vielleicht zu hoch. Im Halbfinale gegen ihre polnische Landsfrau und gute Freundin Maja Chwalinska, die sich anschließend sogar den Titel holen konnte, ließ sich die ehemalige Weltranglistenerste bereits gegen Ende des ersten Durchgangs am linken Oberschenkel behandeln. Trotz mehrfacher Aufforderung ihres Physiotherapeuten Maciej Rysczuk, das Match aufgrund der Verletzung vorzeitig zu beenden, spielte Swiatek die Partie zu Ende, war aber nach verlorenem ersten Durchgang im zweiten Satz völlig chancenlos.

Nach der Partie kommentierte die sechsfache Grand-Slam-Siegerin, dass sie ihrer Gegnerin in der ersten offiziellen Begegnung seit mehr als zehn Jahren, als sie sich beim ITF-Turnier in Stockholm im davor einzigen Aufeinandertreffen auf der Tour auf dem Weg zum Titel in zwei Sätzen behaupten konnte, anstelle eines Aufgabe-Erfolgs einen regulären Sieg ermöglichen wollte.

Nach der Niederlage in Wuhan wollte die 25-jährige Swiatek mit den Turnierstarts bei den 500er-Events in Ningbo und Tokio die rechnerische Chance nutzen, sich doch noch direkt für die WTA Finals in Indian Wells zu qualifizieren. Auch die Auftakt-Gegnerin in der ostchinesischen Küstenstadt stand mit der Tschechin Marie Bouzkova bereits fest. Doch mit der kurzfristigen Ningbo-Absage bleibt für die aktuelle Nr. 9 der Welt nur die Möglichkeit, als Alternate in die kalifornische Wüste zu reisen und auf die Absage einer bereits qualifizierten Spielerin zu hoffen. Es ist aber durchaus auch zu befürchten, dass die 26-fache Tour-Titelträgerin die Reißleine zieht und die Saison vorzeitig beendet.

Hier das Einzel-Tableau aus Ningbo