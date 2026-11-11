Laver Cup: Alcaraz und Zverev sagen jetzt schon für 2027 zu

Der Laver Cup 2027 wird in Los Angeles ausgetragen. Und nach den frühen Zusagen von Alexander Zverev und Carlos Alcaraz ist Team Europa jetzt schon gut aufgestellt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 11.11.2026, 08:32 Uhr

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© Getty Images Yannick Noah darf auch 2027 wieder auf Alexander Zverev und Carlos Alcaraz bauen

Los Angeles ist in Sachen Profitennis ja eher ein umbeackertes Stück Land, in den kommenden beiden Jahren wird die Weltelite aber in der kalifornischen Metropole aufschlagen. 2028 mit der vollen Kapelle, also Frauen und Männern, im Rahmen der Olympischen Sommerspiele. Und im September 2027 dann auch bei der nächsten Ausgabe des Laver Cups.

Nach San Francisco 2025 zieht es den Vergleich zwischen Team Europa und Team Welt also ein paar hundert Kilometer weiter südlich an der US-amerikanischen Westküste entlang. Zu einer Zeit, wo Tennis in Sachen Aufmerksamkeit mit Baseball (die Los Angeles Dodgers sind eines der populärsten und in jüngerer Vergangenheit auch erfolgreichsten Teams in der MLB) und Football (Los Angeles stellt mit den Rams und Chargers ja zwei NFL-Mannschaften) konkurrieren muss.

Europa mit Zverev und Alcaraz wieder Favorit

Da trifft es sich gut, dass mit Alexander Zverev die aktuelle Nummer eins der ATP-Charts und mit Carlos Alcaraz der wohl populärste Spieler im Tenniszirkus bereits ihre Zusage für den Laver Cup 2027 gegeben haben.

Zverev war ja schon bei der Premiere 2017 in Prag am Start, damals konnte man sich noch nicht so richtig vorstellen, wie der Team-Wettbewerb ablaufen würde. Das Punktesystem - von Freitag bis Sonntag steigt die Wertigkeit der Siege jeweils um einen Zähler - garantiert ja, dass es auch am Abschlusstag noch um etwas geht. Für Carlos Alcaraz wird es die vierte Teilnahme in Serie werden.

Und egal, wer Zverev und Alcaraz noch ergänzt: Mit diesen beiden ist das Team von Yannick Noah auch im kommenden September Favorit.