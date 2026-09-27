Laver Cup: Zverev macht den Sack zu - Team Europa gewinnt mit 13:5

Alexander Zverev hat Team Europa beim Laver Cup in London den entscheidenden Punkt beschert. Der Deutsche setzte sich mit 7:6, 6:3 gegen Learner Tien durch und machte damit den 13:5-Sieg gegen Team Welt perfekt.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 27.09.2026, 17:33 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev gibt alles für Team Europa

Im ersten Satz lieferten sich Alexander Zverev und Learner Tien zunächst ein Duell ohne große Höhepunkte. Beide Spieler hielten ihre Aufschläge, Breakchancen blieben aus. Die Entscheidung fiel folgerichtig im Tiebreak, in dem Zverev die Nerven behielt und den Satz mit 7:6 für sich entschied.

Im zweiten Durchgang gelang dem Deutschen dann der entscheidende Vorstoß. Zverev holte sich das Break zum 4:2 und hatte damit die Tür zum Sieg weit aufgestoßen. Tien bekam zwar noch drei Chancen zum Rebreak, doch Zverev wehrte sämtliche Breakbälle ab und servierte die Partie anschließend souverän aus.

Tien hätte Europa noch einmal zittern lassen können

Für Team Welt war das Duell von großer Bedeutung. Mit einem Sieg hätte Tien die Entscheidung zumindest noch hinauszögern können. Denn hinter ihm warteten bereits zwei weitere Einzel: Alex de Minaur hätte gegen Carlos Alcaraz antreten sollen, Taylor Fritz wäre – falls es notwendig gewesen wäre – anschließend gegen Rafael Jodar auf den Platz gegangen.

Dazu kommt es nun allerdings nicht mehr. Europa hatte bereits im Doppel des Tages zugeschlagen und sich damit den entscheidenden Vorsprung verschafft. Zverev musste anschließend nur noch den letzten Schritt machen.

Erster Laver-Cup-Sieg für Noah

Für Team Europa ist der Erfolg zugleich ein wichtiger Einschnitt. Erstmals seit Yannick Noah 2025 die Kapitänsrolle von Björn Borg übernommen hat, geht der Laver Cup wieder an Europa.

Im vergangenen Jahr hatte Team Welt in San Francisco triumphiert. Andre Agassi führte das Team dabei erstmals als Kapitän an, nachdem er John McEnroe abgelöst hatte.