Laver Cup: Zverev und Ruud bringen Europa wieder in Führung

Alexander Zverev und Casper Ruud haben den zweiten Tag des Laver Cups 2026 in London mit einem 6:4 und 7:6 (7) gegen Brandon Nakashima und Alexander Bublik abgeschlossen. Damit führt Team Europa mit 7:5.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.09.2026, 00:15 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev beim Laver Cup in London

Der Samstagnachmittag in London hat Team World gehört, am Abend haben dann die Europäer zurückgeschlagen. Und das zunächst mit Carlos Alcaraz, der Taylor Fritz in einem packenden Match mit 6:3, 4:6 und 13:11 schlagen konnte - nach Abwehr zweier Matchbälle.

Danach besiegten Alexander Zverev und Casper Ruud Brandon Nakashima und Alexander Bublik mit 6:4 und 7:6 (7) und holten damit zwei wichtige Punkte für ihr Team, das nach Tag zwei mit 7:5 führt. Zverev und Ruud machten es unnötig spannend, gaben im zweiten Satz ein Break aus der Hand - verwandelten aber nach 85 Minuten ihren zweiten Matchball.

Am Nachmittag hatte Learner Tien zunächst gegen Flavio Cobolli gewonnen, danach sah Alexander Zverev gegen Alex de Mianur schon wie der Sieger aus, schaffte es aber nicht, beim Stand von 5:4 im zweiten Satz auszuservieren. De Minaur gewann mit 2:6, 7:6 (5) und 11:9.

Und so steht also ein spannender Entscheidungstag an, an dem noch alles passieren kann: Denn beim Laver Cup sind am Sonntag Siege bekanntlich drei Punkte wert.