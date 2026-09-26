Laver Cup: Federer hat jetzt sein eigenes Zimmer in der O2 Arena

Roger Federer ist auch vier Jahre nach seinem Karriereende Stammgast beim Laver Cup. In London wartet diesmal eine besondere Überraschung: Die O2 Arena hat dem Schweizer gleich ein ganzes Zimmer gewidmet.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 26.09.2026, 08:44 Uhr

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© Getty Images Roger Federer hat nun sein eigenes Zimmer in der O2-Arena

45 Auftritte scheinen Eindruck hinterlassen zu haben. Roger Federer hat in der Londoner O2 Arena seit dieser Woche seinen eigenen „RF Room“ – und ist damit laut Veranstalter der erste Sportler, dem dort ein kompletter Raum gewidmet wurde. Die Zahl 45 zieht sich wenig überraschend durch die Einrichtung: Federer absolvierte zwischen 2009 und seinem Abschied 2022 genau 45 Matches in der Arena. An den Wänden hängen deshalb 45 Tennisschläger, 44 davon weiß, einer schwarz und mit Federers Unterschrift versehen. Selbst ein eigens gestalteter Tischtennistisch durfte nicht fehlen.

Ein bisschen Konkurrenz um die Backstage-Ewigkeit gibt es dennoch. Prince, der 2007 sagenhafte 21 ausverkaufte Shows am Stück in der O2 spielte, wird dort mit einem eigenen Kunstwerk geehrt. Zudem existiert der sogenannte „21 Club“ für Künstler und Entertainer mit mindestens 21 Auftritten – zu seinen Mitgliedern zählen unter anderem Take That, One Direction, Drake und Michael Bublé. Ihre symbolischen Schlüssel werden ebenfalls hinter den Kulissen ausgestellt. Einen eigenen Raum wie Federer haben sie allerdings nicht.

Übrigens: Die 2007 eröffnete O2 Arena fasst bei Veranstaltungen regulär bis zu 20.000 Menschen und gehört damit zu den großen Multifunktionshallen Europas. Für Federer schließt sich dort zudem ein hübscher Kreis. Jahrelang spielte er in der O2 die ATP Finals, ehe er am 23. September 2022 beim Laver Cup an der Seite von Rafael Nadal sein letztes Profimatch bestritt. Jedenfalls beruhigend für King Roger zu wissen, dass er in London nun auch ein Plätzchen zum Schlafen hat, sollten mal alle Hotelzimmer in der Stadt an der Themse belegt sein.