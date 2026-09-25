Laver Cup: Nakashima gleicht mit Sieg im Nerven-Duell gegen Mensik aus

Mit einem Achterbahn-Duell, bei dem beide Spieler immer wieder Nerven zeigten, besiegte der US-Amerikaner Brandon Nakashima den Tschechen Jakub Mensik und sorgte damit zugunsten von Team World für den 1:1-Zwischenstand.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 25.09.2026, 18:28 Uhr

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© Getty Images Mit einem Dreisatz-Erfolg konnte Brandon Nakashima für das Team Welt den 1:1-Ausgleich herstellen.

Im zweiten Einzel der neunten Auflage des Laver-Cups sahen sich der Tscheche Jakub Mensik und der US-Amerikaner Brandon Nakashima gegenüber. Dabei erwischte der 21-jährige Mensik mit zahlreichen Eigenfehlern einen kompletten Fehlstart und lag schnell mit 0:5 im Hintertreffen. Zwar konnte er dann erstmals bei eigenem Service anschreiben und sich eine Break-Möglichkeit erspielen, musste aber dennoch nach 25 Minuten den Verlust des ersten Durchgangs gegen den Laver-Cup-Debütanten hinnehmen.

Mit Beginn des zeiten Durchgangs agierte Mensik nicht nur konkurrenzfähiger, sondern konnte durch einen glücklichen Netzroller mit seinem ersten Break die 2:0-Führung fixieren und diese bei eigenem Service souverän bestätigen. Im weiteren Verlauf gaben sich beide Spieler bei eigenem Aufschlag keine Blöße, wodurch der tschechische Davis-Cup-Spieler beim Stand von 5:3 zum Satzausgleich servierte und mit einem Vorhand-Gewinnschlag aus dem Halbfeld den Deckel draufmachte.

Auch diesmal wurden die Zuschauer in der Londoner O2-Arena im entscheidenden Match-Tiebreak lange auf die Folter gespannt, ehe Mensik beim Stand von 7:7 eine Rallye mit einer unsauber getroffenen Rückhand zu seinen Ungunsten beendete und der 25-jährige Nakashima seine letzten beiden Aufschlagpunkte zum Jubel von Team Welt für den 6:1, 3:6, 10:7-Erfolg nach 81 Minuten zum 1:1-Zwischenstand verwerten konnte.

Fortgesetzt wird der erste Tag des Laver Cups ab 20 Uhr MESZ mit dem letzten Einzel zwischen dem Spanier Rafael Jodar für Europa und dem Kasachen Alexander Bublik für das Team Welt, bevor es zum abschließenden Doppel Alcaraz/Mensik gegen Bublik/Fritz kommt.

Hier die Ergebnisse vom Laver Cup aus London