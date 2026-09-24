Laver Cup: Carlos Alcaraz spielt am Freitag im Doppel, Alexander Zverev nicht im Einsatz

Am Freitag fällt in der London der Startschuss für den Laver Cup 2026. Während Alexander Zverev noch nicht im Einsatz ist, wurde Carlos Alcaraz für das Doppel nominiert.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 24.09.2026, 13:31 Uhr

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© Getty Images Carlos Alcaraz wird im Doppel zu sehen sein

Wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten, werden Casper Ruud und Francisco Cerundolo den Laver Cup 2026 eröffnen. Der Norweger und der Argentinier treffen am Freitag um 13 Uhr Ortszeit (14 Uhr MESZ) aufeinander, unmittelbar im Anschluss bekommt es Jakub Mensik mit Brandon Nakashima zu tun.

Die Night Session (ab 20 Uhr MESZ) eröffnen Rafael Jodar und Alexander Bublik, ehe Superstar Carlos Alcaraz seinen ersten Auftritt in London absolvieren wird. Der siebenfache Grand-Slam-Champion trifft an Mensiks Seite auf Bublik und Taylor Fritz. Die Aufstellungen für den ersten Tag wurden von den Kapitänen Yannick Noah (Team Europe) und Andre Agassi (Team World) in einem blinden Verfahren eingereicht.

Zverev führt Europas Auswahl an

Alexander Zverev, der die europäische Auswahl anführt, wird demnach erstmals am Samstag zum Einsatz kommen. Auf wen der Deutsche trifft, wird erst Freitagnacht feststehen. Team World besteht aus dem Sextett Taylor Fritz, Alex de Minaur, Learner Tien, Alexander Bublik, Brandon Nakashima und Francisco Cerundolo. Für Europa spielen neben Zverev Carlos Alcaraz, Flavio Cobolli, Rafael Jodar, Jakub Mensik und Casper Ruud.

Beim Laver Cup sind Matchsiege am ersten Tag einen Punkt, am zweiten zwei und am dritten drei Punkte wert. Das Siegerteam muss 13 Zähler erreichen. Sollte es am dritten Tag nach den insgesamt zwölf Matches unentschieden stehen, findet ein Entscheidungsdoppel statt. Titelverteidiger ist Team World.