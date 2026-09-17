Laver Cup: Brandon Nakashima ersetzt Ben Shelton

Brandon Nakashima wird kommende Woche anstelle von Landsmann Ben Shelton beim Laver Cup in London für Team World aufschlagen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.09.2026, 14:56 Uhr

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© Getty Images Brandon Nakashima wird das Team World in London verstärken

Ben Shelton legt eine Pause ein. Nicht in dieser Woche, da ist der US-Open-Finalist ja mit dem US-amerikanischen Team im Davis Cup zu Gast bei der starken tschechischen Auswahl. Den Laver Cup danach in London lässt Shelton aber aus. Der Kapitän von Team World, Andre Agassi, hat Brandon Nakashima nachnominiert. Nakashima hat einen sehr starken Sommer gespielt. schied bei den US Open dann aber schon in Runde zwei gegen Alex Michelsen aus.

Außer Brandon Nakashima werden auch noch Taylor Fritz, Alex de Minaur, Alexander Bublik, Learner Tien und Francisco Cerundolo versuchen, erneut den Laver Cup zu holen. Im vergangenen Jahr war ihnen das ja in San Francisco gelungen.

Als Favoriten sollten allerdings die Europäer unter Kapitän Yannick Noah starten. Alexander Zverev, der in der laufenden Woche ja beim Davis Cup in HalleWestfalen spielen möchte, führt das Team an. Carlos Alcaraz wird in London seinen zweiten Einsatz nach dem Comeback bei den US Open geben. Casper Ruud gilt wie Zverev mittlerweile als Laver-Cup-Routinier, dazu kommen mit Flavio Cobolli, Jakub Mensik und Rafael Jodar noch drei Aufsteiger der letzten Monate.

Gespielt wird wie schon 2022 in der Londoner O2 Arena. Dort kam es vor drei Jahren ja zum emotionalen Abschied von Roger Federer. Dass der Maestro auch bei der aktuellen Ausgabe anwesend sein wird, davon ist auszugehen.