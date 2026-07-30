Laver Cup: Casper Ruud geht als letzter Spieler an Bord

Als letzter europäischer Spieler wurde Casper Ruud für die diesjährige Ausgabe des Laver-Cups nominiert, der vom 25. bis 27. September in der O2-Arena in London ausgetragen wird. Dabei will sich der Norweger an der Seite von Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Flavio Cobolli, Jabuk Mensik und Rafael Jodar für die im letzten Jahr in San Francisco erlittene Niederlage revanchieren.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 30.07.2026, 13:14 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Als letzter Spieler wurde Casper Ruud für das europäische Team beim diesjährigen Laver Cup nominiert.

Für das Team World waren die Würfel bzgl. der diesjährigen Ausgabe des Laver Cups, die vom 25. bis 27. September in der O2-Arena in London stattfinden wird, bereits seit längerem gefallen. So nominierte Team-Kapitän Andre Agassi seine US-amerikanischen Landsleute Taylor Fritz, Ben Shelton, Tommy Paul und Learner Tien, sowie den Australier Alex de Minaur Alexander Bublik aus Kasachstan, um den im letzten Jahr in San Francisco errungenen Titel zu verteidigen.

Im europäischen Team waren bislang der Hamburger Alexander Zverev, Flavio Cobolli aus Italien, der Tscheche Jakub Mensik sowie die beiden Spanier Carlos Alcaraz und Rafael Jodar gesetzt. Die letzte Planstelle vergab Team-Kapitän Yannick Noah nun an den Norweger Casper Ruud, der dadurch zum sechsten Mal in Folge die blauen Farben des Teams Europa vertreten wird.

Freudig kommentierte Noah die erneute Teilnahme des dreimaligen Grand-Slam-Finalisten: „Casper ist genau die Art von Spieler, die man in seinem Team haben möchte. Er ist ein fantastischer Wettkämpfer, ein großartiger Teamkollege und jemand, der den Geist des Laver Cups wirklich verinnerlicht hat. Ich freue mich sehr, ihn wieder im Team Europa zu haben.“