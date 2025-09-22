Laver Cup: Fritz schlägt Zverev - Team Welt gewinnt!

Taylor Fritz hat Team Welt mit einem 6:3 und 7:6 (4) gegen Alexander Zverev den Sieg beim Laver Cup 2025 in San Francisco beschert.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 22.09.2025, 06:18 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz hat in San Francisco das entscheidende Einzel gewonnen

Was für ein Finale beim Laver Cup 2025 in San Francisco! Beinahe hätten die Europäer ein entscheidendes Doppel erzwungen - aber darauf hatte Taylor Fritz keine Lust. Der US-Amerikaner, der am Samstag schon Carlos Alcaraz bezwungen hatte, bezwang bim Stand von 12:9 für das Team von Andre Agassi im allerletzten regulären Match Alexander Zverev mit 6:3 und 7:6 (4). Und bescherte der Heimmannschaft unter Kapitän Andre Agassi damit den Sieg.

Aber der Reihe nach: Der Finaltag begann mit einem 3:9-Rückstand Europas und einem sehr unterhaltsamen Doppel, das Carlos Alcaraz und Casper Ruud gegen Reilly Opelka und Alex Michelsen mit 7:6 (4) und 6:1 gewannen. Das Defizit des Teams von Yannick Noah betrug damit nur noch drei Punkte, was am dritten Tag des Laver Cups einem Matchsieg entsprang.Jakub Mensik hatte danach also die Chance, gegen Alex de Minaur den Gleichstand herzustellen. Aber der Australier ließ das mit einem 6:3 und 6:4 nicht zu.

Alcaraz macht es noch einmal spannend

Carlos Alcaraz machte es in der dritten Partie aus Sicht der Europäer besser. Der US-Open-Champion überrollte Francisco Cerundolo mit 6:2 und 6:1. Danach hätte Alexander Zverev für den Gleichstand sorgen können - erneut musste sich Zverev aber seinem Angstgegner Taylor Fritz geschlagen geben.

“Wir werden einen lustige Nacht haben”, erklärte Fritz noch auf dem Court. “Und definitiv gleich ein paar Champagner-Flaschen in der Kabine aufreißen.” Gegen Zverev, der zu Beginn der Partie nicht ganz fit schien, diktierte Fritz das Match bis zum siebenten Spiel des zweiten Satzes deutlich. Da gelang der deutschen Nummer eins das Break zum 4:3, das Zverev aber nicht zum Satzausgleich nutzen konnte.

Hätte Zverev das Match noch gedreht, wären die Fans im vollgepackten Chase Center in San Francisco in den Genuss eines “Doppel-Shootouts” gekommen: Ein Satz hätte dann über den Ausgang des Laver Cups 2025 entschieden. So aber durften Andre Agassi, Taylor Fritz, Alex de Minuar und Co. schon früher feiern.