Laver Cup: Carlos Alcaraz und Taylor Fritz sind 2026 in London dabei

Carlos Alcaraz und Taylor Fritz werden 2026 beim Laver Cup in London an den Start gehen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 19.11.2025, 07:31 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Carlos Alcaraz und Taylor Fritz spielten auch in San Francisco

Carlos Alcaraz hat früh seine Zusage für den Laver Cup 2026 gegeben. Wie die Organisatoren des Events am Dienstag mitteilten, wird der Weltranglistenerste im kommenden Jahr in London aufschlagen. “Die Möglichkeit, mit Spielern in einem Team zu sein, gegen die ich normalerweise das ganze Jahr über antrete, ist wirklich einzigartig und motiviert mich, jedes Jahr wieder am Laver Cup teilzunehmen”, ließ sich der Spanier zitieren.

Für Alcaraz und Co. wird es in Englands Hauptstadt darum gehen, den Titel zurückzuerobern. Im September dieses Jahres hatte sich Team World in San Francisco den Sieg gesichert. Von den jüngsten vier Ausgaben gingen drei an die Welt-Auswahl, insgesamt führt Team Europe noch mit 5:3.

Fritz trug 2025 großen Teil zum Titel bei

Auf Seiten von Team World hat bereits Taylor Fritz seine Zusage für den Laver Cup 2026 gegeben. Der US-Amerikaner holte in diesem Jahr mit einem Sieg über Alexander Zverev die entscheidenden drei Punkte für seine Mannschaft. Zuvor hatte er auch gegen Alcaraz gewonnen.

“Ich liebe die Teamatmosphäre und die Energie, die man bei diesen Matches spürt, wenn man nicht nur für sich selbst spielt, sondern für etwas Größeres”, meinte Fritz. Der Laver Cup wird 2026 vom 25. bis 27. September in der Londoner O2 Arena stattfinden. 2022 hatte Roger Federer dort seine Karriere beendet.