Casper Ruud mit besonderem Lob für Carlos Alcaraz

Nachdem Casper Ruud und Carlos Alcaraz am Sonntag ihr Doppel beim Laver Cup in San Francisco erfolgreich beendeten, sorgte der Norweger mit launigen Aussagen am Mikrofon für beste Stimmung. Vor allem sein Partner kam dabei gut weg.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 22.09.2025, 11:48 Uhr

© Getty Images Casper Ruud war vom Spiel seines Doppelpartners Carlos Alcaraz durchaus angetan.

Carlos Alcaraz und Casper Ruud eröffneten den finalen Sonntag beim Laver Cup erfolgreich für das europäische Team. Ein unterhaltsames Match gegen das US-Duo Alex Michelsen und Reilly Opelka fand anschließend eine kleine Fortsetzung in einem ebenso kurzweiligen Interview. Vor allem Casper Ruud wusste das Publikum zu unterhalten.

Gegenstand der Unterhaltung waren einzelne Szenen aus dem beendeten Doppel, in denen Carlos Alcaraz am Lautstärkepegel der Halle in San Francisco kräftig drehte. „Er hat 17 Möglichkeiten für einen Schlag und nimmt grundsätzlich immer den Schwersten.“, gab Casper Ruud über seinem Partner im On-Court-Interview zu Protokoll und sorgte damit auch beim Spanier für einen Lacher. Doch dabei erstaunt Ruud vor allem die Erfolgsquote seines Mitspielers, wenn dieser zum Schlag ansetzte: „Am Ende gelingt ihm dieser Schlag auch noch!“

Ruud siegte zuletzt gegen Alcaraz

Was in erster Linie sicherlich auch der Folklore rund um den Laver Cup dient, ist aber ebenso als herausragendes Kompliment des Norwegers an Carlos Alcaraz zu verstehen. Und kaum jemand dürfte die Besonderheit der Schläge des Weltranglistenersten besser beurteilen können als Ruud, der bereits im vergangenen Jahr mit Carlos Alcaraz im Doppel für „Team Europe“ erfolgreich aufschlug.

Im direkten Vergleich konnte sich Casper Ruud im letzten direkten Duell gegen Carlos Alcaraz durchsetzen. Der Zweisatzerfolg in der Gruppenphase der ATP Finals war der erste Sieg des 26-Jährigen gegen den aktuellen Ranglistenprimus.