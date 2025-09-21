Laver Cup: Ruud und Alcaraz verkürzen für "Team Europe"

Carlos Alcaraz und Casper Ruud haben das Doppel des letzten Turniertages beim Laver Cup in San Francisco gewonnen. 7:6(4), 6:1 siegte das Duo gegen Alex Michelsen und Reilly Opelka und verkürzt damit den Spielstand auf 6:9.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 21.09.2025, 23:01 Uhr

© Getty Images Casper Ruud und Carlos Alcaraz eröffneten im Doppel den letzten Tag des Laver Cups.

Nachdem das „Team World“ am Samstag alle vier Matches erfolgreich beenden konnte, steht das europäische Team um Kapitän Yannick Noah am finalen Sonntag unter Druck. Der 3:9-Rückstand kann mit drei Punkten für einen Sieg zwar schnell egalisiert werden. Trotzdem benötigt „Team Europe“ einen nahezu perfekten Tag, um den Titel in diesem Jahr zu holen.

Der erste Satz zwischen Alcaraz/Ruud und dem US-Team Michelsen/Opelka hatte viele unterhaltsame Momente. Ein Break sollte jedoch keinem der Teams gelingen. Im Tiebreak setzte sich das europäische Doppel trotz 1:4-Rückstand durch.

Alcaraz und Ruud im zweiten Satz unaufhaltsam

Im zweiten Satz sollte es dann auch mit dem Break gelingen, denn Alex Michelsen und Reilly Opelka hatten emotional noch etwas mit dem Ende des ersten Satzes zu kämpfen. Das war bereits die Vorentscheidung, denn Casper Ruud und vor allem Carlos Alcaraz zogen das Tempo nun kräftig an und lassen das europäische Team so an eine Aufholjagd am finalen Sonntag glauben.

Im Anschluss treffen Jakub Mensik und Alex De Minaur aufeinander. Vor allem der Australier glänzte am Samstag mit seinem klaren Erfolg gegen Alexander Zverev und dem Sieg im Doppel an der Seite von Alex Michelsen. Das dritte Match des Tages bestreiten Carlos Alcaraz und Francisco Cerundolo. Ein mögliches letztes Duell würden Alexander Zverev und Taylor Fritz ausspielen.