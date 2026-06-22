Laver Cup: Jubiläumsausgabe steigt 2027 in Los Angeles

Die zehnte Ausgabe des Laver Cup wird 2027 in Los Angeles über die Bühne gehen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.06.2026, 21:48 Uhr

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© Getty Images Der Namensgeber Rod Laver und "seine" Trophäe

Der Laver Cup wird 2027 vom 24. bis 26. September in Los Angeles stattfinden. Das gaben die Veranstalter in dieser Woche bekannt. Austragungsort ist der Intuit Dome in Inglewood, der Platz für rund 18.000 Menschen bietet und normalerweise die Heimstätte des NBA-Teams Los Angeles Clippers ist.

Bei den Olympischen Spielen 2028 werden im Intuit Dome die Basketballspiele über die Bühne gehen, in diesem Jahr fand an Ort und Stelle das NBA All-Star-Game statt. “Wir können uns keine bessere Stadt und keinen besseren Austragungsort für die zehnte Ausgabe des Laver Cup vorstellen”, sagte CEO Steve Zacks.

Team World kommt als Titelverteidiger nach London

Der Laver Cup wurde von Roger Federer und Tony Godsick ins Leben gerufen und fand erstmals 2017 in Prag statt. “Von Anfang an war es unser Ziel, einen Mannschaftswettbewerb zu schaffen, der im Tennis seinesgleichen sucht und die weltbesten Spieler als Teamkollegen zusammenbringt”, sagte Godsick. “Es ist unglaublich bereichernd zu sehen, wie diese Vision von Fans, Spielern und Partnern auf der ganzen Welt angenommen wurde.”

In den acht bisherigen Ausgaben - 2020 fand das Event aufgrund der Corona-Pandemie nicht statt - setzte sich fünfmal Team Europe durch. Aktueller Titelträger ist Team World, das sich im Vorjahr in San Francisco den Sieg sicherte. 2026 findet der Laver Cup vom 25. bis 27. September in London statt.