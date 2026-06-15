Laver Cup: Cobolli, Mensik und Bublik kommen nach London

Das Team Europa erhält beim Laver Cup 2026 durch Flavio Cobolli und Jakub Mensik Verstärkung. Beim Team World wird Alexander Bublik sein Debüt geben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.06.2026, 11:45 Uhr

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© Getty Images Jakub Mensik und Flavio Cobolli waren schon 2025 dabei

Die Teams für den diesjährigen Laver Cup nehmen allmählich Form an. Wie die Veranstalter am Montag mitteilten, werden Flavio Cobolli und Jakub Mensik in London das Team Europe verstärken. Bereits zuvor hatten Carlos Alcaraz und Alexander Zverev ihre Teilnahmen zugesichert.

Das Team World bestand bis dato aus Ben Shelton, Alex de Minaur und Taylor Fritz. Mit Alexander Bublik wurde nun der vierte Spieler präsentiert. “Das ist unglaublich. Ich habe den Laver Cup schon immer bewundert und geliebt und habe ihn jedes Jahr verfolgt”, sagte Bublik, der in diesem Jahr sein Debüt feiern wird.

Cobolli und Mensik waren bereits im Vorjahr dabei, als Team World in San Francisco den Titel holte. “Flavio und Jakub spielen bislang eine fantastische Saison und haben sich ihren Platz im Team redlich verdient”, sagte Europas Teamkapitän Yannick Noah.

Die verbleibenden zwei Plätze im Team Europa und im Team Welt werden in den kommenden Wochen vergeben. Der Laver Cup findet in diesem Jahr vom 25. bis 27. September statt.