Laver Cup: Alexander Zverev schlägt 2026 in London auf

Alexander Zverev wird auch 2026 beim Laver Cup an den Start gehen. Alex de Minaur gibt sich in London ebenfalls die Ehre.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.02.2026, 11:58 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Alexander Zverev wird in London am Start sein

Diese Ankündigung kommt nicht wirklich überraschend: Alexander Zverev wird 2026 beim Laver Cup erneut Teil des europäischen Teams sein. Der dreifache Grand-Slam-Finalist aus Deutschland ergänzt damit die Auswahl von Kapitän Yannick Noah, der in London auch auch die Dienste des Weltranglistenersten Carlos Alcaraz bauen kann.

“Ich liebe es immer, Teil des Laver Cup zu sein”, sagte Zverev. “London ist eine großartige Tennisstadt und die O2 Arena ist für mich eines der speziellsten Stadien der Welt, das bereits einige unvergessliche Momente für dieses Event geliefert hat.” 2022 hatte Roger Federer im Rahmen des Laver Cup seine Karriere beendet, Zverev war damals verletzt und nicht dabei.

Fritz und de Minaur starten für Team World

Zverev konnte den Laver Cup bereits fünfmal gewinnen und peilt in dieser Saison die Revanche für die jüngste Niederlage in San Francisco an. “Ich freue mich darauf, zurückzukehren, und hoffe, dass wir den Titel für Team Europe zurückerobern können”, erklärte der Weltranglistenvierte.

Beim Team World wird neben dem bereits zuvor nominierten Taylor Fritz auch Alex de Minaur am Start sein. “Der Laver Cup ist eine der intensivsten und spannendsten Wochen im Kalender”, meinte der Australier. Das Team-Event findet in diesem Jahr vom 25. bis 27. September statt.