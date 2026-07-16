Laver Cup: Rafael Jodar gibt Debüt für Team Europe

Shootingstar Rafael Jodar wird in diesem Jahr erstmals beim Laver Cup aufschlagen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 16.07.2026, 08:59 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Der 19-Jährige wurde von Teamchef Yannick Noah für die Partie vom 25. bis 27. September 2026 in London berufen. Mit ihm im Team Europe spielen Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Flavio Cobolli und Jakub Mensik. Ein Platz ist noch offen.

„Rafael hat eine herausragende Saison hinter sich und sich diese Chance redlich verdient“, sagte Noah. „Er ist eines der vielversprechendsten Nachwuchstalente in unserem Sport und hat gezeigt, dass er auf den größten Bühnen zu Hause ist. Was mir am besten gefällt, ist seine Art, wie er antritt. Er wird Energie, Selbstvertrauen und echten Ehrgeiz in das Team Europe einbringen, und ich freue mich darauf, ihn in der Mannschaft willkommen zu heißen.“

Jodar ist einer der Aufsteiger des Jahres. Vor rund zwölf Monaten stand er noch außerhalb der Top 600, aktuell ist der die Nummer 23 im ATP-Ranking. Er gewann in diesem Jahr in Marrakesch, kam in Barcelona ins Halbfinale sowie in die Viertelfinals von Madrid, Rom und bei den French Open.

Team World ist bereits vollständig

„Der Laver Cup ist im Tennis einzigartig, und ich kann es kaum erwarten, Teil von Team Europe zu sein“, wird Jodar zitiert. „Als Kind schaut man Spielern wie diesen zu und träumt davon, eines Tages mit ihnen in einem Team zu spielen. Diese Chance zu bekommen, ist etwas ganz Besonderes. Ich werde alles tun, was ich kann, um meinen Beitrag zu leisten und Team Europe dabei zu helfen, den Pokal zurückzuholen.“

Team World ist aktuell mit Alex de Minaur, Ben Shelton, Taylor Fritz, Alexander Bublik, Learner Tien und Tommy Paul bereits vollständig besetzt.