Laver Cup: Tien und Paul komplettieren Team World-Line-Up

Die letzten beiden verbleibenden Spots im Line-Up von Team World beim diesjährigen Laver Cup gehen an Learner Tien und Tommy Paul.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 25.06.2026, 15:03 Uhr

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© Getty Images Tommy Paul und Learner Tien wollen Team World zum Titel führen.

Team Word-Kapitän Andre Agassi hat die beiden US-Stars für den dreitägigen Wettkampf gegen Team Europa, der vom 25. bis 27. September in der O2 Arena in London stattfindet, nominiert. Bereits zuvor hatte Agassi, der im vergangenen Jahr bei seinem ersten Auftritt als Team World-Kapitän in San Francisco den Sieg gefeiert hatte, Ben Shelton, Alex de Minaur, Taylor Fritz und Alexander Bublik einberufen.

Tien wird in London sein Debüt beim Laver Cup geben. Der 20-Jährige hat aktuell mit Platz 18 seine bisher beste Platzierung in der ATP-Weltrangliste inne. „Es ist eine große Ehre für mich, von Andre nominiert worden zu sein, und es ist etwas ganz Besonderes, Team World zu vertreten“, sagte Tien. „Tennis ist so oft ein Einzelsport, deshalb weiß ich es sehr zu schätzen, Teil eines Teams zu sein. Ich verfolge den Laver Cup schon seit meinem elften Lebensjahr und kann es kaum erwarten, die unglaubliche Atmosphäre des Events selbst als Spielerin zu erleben.“

Paul will dritten Sieg

Tommy Paul war wiederum bereits 2022 in London Ersatzmann für das Team World und nahm 2023 auch in Vancouver teil. Sein Team ging beide Male als Sieger hervor - der aktuelle Weltranglisten-24. hofft im September auf einen dritten Erfolg. „Ich freue mich riesig auf die Chance, in London für das Team World anzutreten“, so Paul. „Ich war enttäuscht, nicht unter Andre und Pat Rafter in San Francisco spielen zu können, deshalb bin ich überglücklich, wieder dabei zu sein. Ich habe selbst erlebt, was den Laver Cup so besonders macht, und es gibt nichts Vergleichbares, als mit diesen Jungs auf der Bank zu sitzen.“

Trotz der starken Besetzung wird Agassis Truppe gegen das von Yannik Noah geführte Team Europe wohl Außenseiter sein. Bisher hat Noah für die diesjährige Ausgabe Zusagen von Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Flavio Cobolli und Jakub Mensik erhalten.