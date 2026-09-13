Laver Cup: Francisco Cerundolo ersetzt Tommy Paul

Der Argentinier Francisco Cerundolo ersetzt Tommy Paul beim anstehenden Laver Cup.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 13.09.2026, 09:42 Uhr

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Der US-Amerikaner Paul hatte sich bei den US Open eine Ellenbogenverletzung zugezogen und verzichtet auf das Team-Event vom 25. bis 27. September in London.

Neben Cerundolo schlagen für Team World dann Taylor Fritz, Alex de Minaur, Ben Shelton, Alexander Bublik und Learner Tien auf. Für Team Europe sind Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Flavio Cobolli, Rafael Jodar, Casper Ruud und Jakub Mensik am Start.

Das Event von Roger Federer findet seit 2017 statt. Nachdem Team Europe die ersten vier Begegnungen gewinnen konnte, war in den vergangenen Jahren auch zwei Mal Team World erfolgreich. Seit der vergangenen Auflage sind als Teamchefs Andre Agassi (Team World) und Yannick Noah (Team Europe) am Start.