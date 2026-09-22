Wieder eine Woche lang "blau": Alexander Zverev führt "Team Europe" beim Laver Cup an

Mit dem Laver Cup steht in dieser Woche für Alexander Zverev ein Wettbewerb auf dem Programm, der ranglistentechnisch keine Bedeutung hat. Doch der frischegbackene US-Open-Sieger kann in ganz neuer Rolle im blauen Dress vom “Team Europe” aufspielen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 21.09.2026, 21:22 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev verpasste im letzten Jahr den Gewinn des Laver Cups mit dem "Team Europe".

Der Laver Cup hat sich in den letzten Jahren als fester Bestandteil im Tourkalender etabliert. Das gilt auch für Alexander Zverev, der zum siebten Mal am kommenden Wochenende im Vergleich für das “Team Europe” mit dem “Team World” aufschlagen wird. Nach 2024 führt der Weltranglistenzweite zum zweiten Mal das “blaue Team” an.

Der 29-Jährige wird als zweifacher Grand-Slam-Sieger nach London reisen und damit bei den Fans einen ganz anderen Stellenwert genießen. Neben Rückkehrer Carlos Alcaraz, der bei den US Open sein Comeback feierte, ist der Deutsche erstmals der große Star des Events. Nach dem nicht nur sportlich positiven Wochenende im westfälischen Halle, wo Zverev das deutsche Davis-Cup-Team gegen Kroatien in das Finalturnier nach Bologna führte, darf sich dieser erneut auf breite Unterstützung in den Duellen mit dem “roten Team” um Kapitän Andre Agassi freuen.

Zverev ist dem Laver Cup sehr verbunden

Für Alexander Zverev könnte der Laver Cup in diesem Jahr eine Art Schaulaufen werden. Früher wirkte der Rekordteilnehmer und Rekordsieger(fünf Titel) des Wettbewerbs oftmals sehr verkrampft beim Exhibition-Event, denn Weltranglistenpunkte gibt es beim Laver Cup auch weiterhin keine. Neben den Topstars um Roger Federer und Rafael Nadal wollte sich Zverev immer auf besondere Art beweisen.

Auch in diesem Punkt ist Alexander Zverev in den letzten Jahren gereift. Mit nun zwei Grand-Slam-Titeln dürfte der Drang nach dem besonderen Moment bei einem Event wie dem Laver Cup nun endgültig vorbei sein. Stattdessen kann der gebürtige Hamburger den Wettbewerb genießen, den er besonders schätzt. Bereits vor einigen Jahren beschrieb Zverev die Mischung des Teamevents als “einzigartig” und bergündete seine Ansicht mit dem besonderen Format: "Beim Laver Cup bist du die ganze Woche zusammen, trainierst, coachst und lässt dich coachen.”

Neue Rolle für Zverev im "Team Europe"

War vor einigen Jahren noch Alexander Zverev derjenige, der sich von Namen wie Rafel Nadal oder Roger Federer den einen oder anderen Tipp geholt hat, so könnte Alexander Zverev in diesem Jahr selbst neben Europas Kapitän Yannick Noah derjenige sein, der die Rolle des Coachings einnimmt. Denn Zverev führt auch in Sachen Alter das europäische Aufgebot um Carlos Alcaraz, Flavio Cobolli, Rafael Jodar, Jakub Mensik, Casper Ruud und Ersatzspieler Arthur Fery an.

Alexander Zverev kann also mit Rückenwind in das Projekt Laver Cup 2026 starten und ein wichtiger Bestandteil sein, um den Pokal wieder in Reihen des blauen Teams in den Händen zu halten. Denn im letzten Jahr siegte in San Francisco das “Team World”. Alexander Zverev unterlag dabei zunächst Alex de Minaur und scheiterte dann im entscheidenen letzten Match gegen Taylor Fritz. Es ist also zusätzlich auch noch etwas gut zu machen für Alexander Zverev, der nach seinen Triumphen in Paris und New York fast als neuer Tennisspieler zum Laver Cup nach London reist.