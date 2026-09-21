Laver Cup: Arthur Fery und Ignacio Buse als Ersatzspieler nominiert

Arthur Fery und Ignacio Buse werden beim Laver Cup in London die Ersatzspieler geben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.09.2026, 13:38 Uhr

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© Getty Images Arthur Fery wird beim Laver Cup als Ersatzspieler fungieren

Arthur Fery wird beim Laver Cup in London als Ersatzspieler des europäischen Teams fungieren. Der Brite, der in Wimbledon als Wildcard-Inhaber sensationell das Halbfinale erreichte, ergänzt damit die Auswahl um Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Flavio Cobolli, Rafael Jodar, Jakub Mensik und Casper Ruud.

Bei Team World wird diese Ehre Ignacio Buse zuteil. Der Peruaner gewann in dieser Saison als Qualifikant in Hamburg. Bis dato hatte Teamkapitän Andre Agassi das Sextett Taylor Fritz, Alex de Minaur, Learner Tien, Alexander Bublik, Brandon Nakashima und Francisco Cerundolo nominiert.

Team World reist als Titelverteidiger nach London

Die Ersatzspieler gehören zum offiziellen Kader des Laver-Cup-Teams, nehmen an allen Aktivitäten teil, sitzen am Spielfeldrand auf der Bank und würden im Falle einer Verletzung eines Teamkollegen einspringen.

In den acht bisherigen Ausgaben - 2020 fand das Event aufgrund der Corona-Pandemie nicht statt - setzte sich fünfmal Team Europe durch. Aktueller Titelträger ist Team World, das sich im Vorjahr in San Francisco den Sieg sicherte . 2026 findet der Laver Cup vom 25. bis 27. September in der Londoner O2 Arena statt.