ATP: Qualifikant Ignacio Buse siegt in Hamburg - Learner Tien holt Genf-Titel

Der Qualifikant Ignacio Buse hat sich beim ATP-500er-Turnier in Hamburg den Titel geholt. Beim parallel laufenden Turnier in Genf war Learner Tien erfolgreich.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 23.05.2026, 18:22 Uhr

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© Hamburg Open Ignacio Buse

Große Überraschung und große Freude bei den Hamburg Open: Der 22-jährige Peruaner Ignacio Buse hat hier seine Traumwoche veredelt - mit dem Titel.

Der Weltranglisten-57 begeisterte schon die ganze Woche über am Rothenbaum, im Finale schlug er nun auch den an sechs gesetzten Tommy Paul mit 7:6 (6), 4:6 und 6:3 und feierte damit seinen überhaupt ersten Turniersieg auf der ATP-Tour. Buse hat eine gewisse Beziehung zu Deutschland: Sein Ur-Großvater war Deutscher - Buse selbst kündigte an, einen deutschen Pass beantragen zu wollen.

Auf dem Weg zum Titel hatte Buse unter anderem Vorjahressieger Flavio Cobolli und Ugo Humbert geschlagen.

Nach dem verlorenen zweiten Satz ließ sich Buse nicht aus dem Konzept bringen und startete kämpferisch in die Entscheidung. Er holte sich dabei das frühe Break zum 2:0 - wobei er fünf Breakbälle brauchte. Nach einer 5:1-Führung musste Buse zwar ein Rebreak hinnehmen, beim zweiten Versuch aber servierte er souverän aus und nutzte seinen ersten Matchball zum Sieg.

Buse klettert auf Rang 31 der Weltrangliste

Zuletzt hatte mit Nikoloz Basilashvili in 2018 ein Qualifkant am Rothenbaum gesiegt. Buse ist zudem der erste Peruaner seit Luis Horna in 2007, der ein ATP-Turnier für sich entschieden hat. Er wird damit am Montag erstmals unter die Top 50 der Welt einziehen - im Live-Ranking steht er auf Platz 31.

Im Doppel hatten am frühen Nachmittag schon Kevin Krawietz und Tim Pütz den Titel geholt.

Learner Tien auf Michael Changs Spuren im Sand

Beim 250er-Turnier in Genf hat fast zeitgleich Learner Tien den Titel geholt. Er schlug Mariano Navone mit 3:6, 6:3 und 7:5.

Lustig: Tien ist der jüngste US-amerikanische Akteur seit Michael Chang in 1989, der einen Sandplatztitel auf europäischer Asche holte. Passend, weil Chang der Coach des 20-Jährigen ist.

Für Tien ist es der zweite ATP-Titel nach dem Erfolg in Metz im vergangenen Jahr.