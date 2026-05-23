Dritter Titel in Hamburg für Krawietz und Pütz

Das deutsche Davis-Cup-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz hat zum dritten Mal das Sandplatzturnier in Hamburg gewonnen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 23.05.2026, 15:23 Uhr

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© Hamburg Open Kevin Krawietz, Tim Pütz

Das Duo aus Coburg und Frankfurt setzte sich am Samstag in einem dramatischen Finale gegen Sadio Doumbia/Fabien Reboul aus Frankreich 6:3, 4:6, 10:8 durch und feierte am Rothenbaum den dritten gemeinsamen Titel nach 2023 und 2024. Das Top-Doppel fährt nun mit großem Selbstvertrauen zu den French Open nach Paris.

"Es ist ein Tip-Top-Turnier, wir fühlen uns so wohl jedes Mal", sagte Pütz, der mit seinem Partner in diesem Jahr schon beim Masters in Monte Carlo triumphiert hatte - ebenfalls auf Sand. Krawietz fügte an: "Es macht immer riesigen Spaß, hierher zu kommen."

Ihren bislang größten Erfolg feierten Krawietz und Pütz mit dem Titel bei den ATP Finals 2024 in Turin.