ATP Hamburg: Altmaier entschuldigt sich nach Schlägertritt - "War nicht ich selbst"

Daniel Altmaiers emotionaler Ausbruch im Viertelfinale von Hamburg sorgte im Publikum für Entsetzen. Jetzt entschuldigt sich Altmaier für seinen Schlägertritt.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 22.05.2026, 20:58 Uhr

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© Getty Images Daniel Altmaier sorgte in Hamburg für Furore...

Daniel Altmaier verpasste in Hamburg den Sprung ins Halbfinale. Gegen Tommy Paul setzte es eine 2:6, 5:7-Niederlage. Doch der Abend hinterließ nicht nur sportlich seine Spuren.

Frust eskaliert, Schläger landet im Publikum

Als Altmaier im zweiten Satz beim Stand von 4:5 ein entscheidendes Break kassierte, kippte die Partie emotional. Altmaier verlor die Kontrolle. Zunächst knallte er seinen Schläger wütend auf den Boden, anschließend trat er ihn Richtung Bank. Durch den zweiten Tritt wurde das Racket unglücklich in die Zuschauermenge geschleudert. Dort fing ein Zuschauer den Schläger glücklicherweise ab, so dass niemand verletzt wurde. Aus dem Publikum war Unmut zu vernehmen, einzelne Zuschauer kommentierten die Aktion hörbar mit kritischen Worten.

Diskussion um Disqualifikation

Tommy Paul soll laut Berichten eine sofortige Disqualifikation gefordert haben, der Schiedsrichter entschied jedoch anders und ließ das Match fortsetzen. Altmaier entschuldigte sich zwar unmittelbar nach dem Tritt beim Hamburger Publikum, die Sache arbeitete aber offensichtlich in ihm nach. So gab Altmaier mittlerweile auch öffentlich ein Statement ab, in dem er sich für sein Fehlverhalten entschuldigte: “Es hätte nicht passieren dürfen. Ich war in dem Moment einfach nicht ich selbst. Ich stehe nicht für solche Szenen.”

French Open im Visier

Der Blick richtet sich für Altmaier nun auf die French Open, wo mit Felix Auger-Aliassime gleich zum Auftakt eine schwere Aufgabe wartet. Das Duell ist keineswegs neu. Die beiden lieferten sich in den vergangenen Jahren bereits mehrere enge Begegnungen, mit ausgeglichener Bilanz (2:2). In Paris wartet nun die nächste Bewährungsprobe, diesmal hoffentlich ohne emotionale Aussetzer.