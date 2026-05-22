ATP Hamburg: Paul dreht Halbfinale - De Minaur verliert den Faden

Tommy Paul hat in Hamburg das Halbfinale gegen Alex de Minaur nach Satzrückstand noch gedreht und zieht mit einem starken Finish mit 2:6, 6:3, 6:3 ins Endspiel ein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.05.2026, 20:33 Uhr

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© Getty Images Tommy Paul überrascht in Hamburg

Ein bisschen erinnerte die Performance von Alex de Minaur an sein gestriges Viertelfinale gegen Luciano Darderi. Zu Beginn sah alles nach einem sicheren Sieg für den Australier aus. Er brachte Paul mit druckvollem Spiel komplett aus dem Konzept und holte sich den ersten Satz klar mit 6:2. Auch im zweiten Satz blieb er zunächst vorne und führte bereits mit Break 3:1.

Dann kippte die Partie plötzlich abrupt. de Minaur verlor völlig den Faden, gab drei Aufschlagspiele in Serie ab und ließ Paul damit ins Match zurück. Der US-Amerikaner nutzte die Schwächephase seines Gegners und stellte mit 6:3 auf Satzausgleich.

Im Entscheidungssatz zeigte Paul seine Klasse. Er wirkte frischer und in den Grundschlägen deutlich stabiler. De Minaur fand kein Mittel mehr, um zu kontern. Paul zog schnell davon und machte in knapp 40 Minuten den Sack zu. Mit 6:3 im dritten Satz fixierte er den Finaleinzug.

Kovacevic komplettiert US-Endspiel

Im Finale trifft Paul auf seinen Landsmann Aleksandar Kovacevic. Dieser hatte sich zuvor schon gegen den Peruaner Ignacio Buse mit 6:1, 6:4 durchgesetzt. Damit kommt es im Endspiel zum rein amerikanischen Duell.

Hier das Einzeltableau der Herren in Hamburg