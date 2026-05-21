ATP Hamburg: De Minaur fertigt Darderi ab, auch Lucky Loser Kovacevic im Halbfinale

Alex de Minaur hat seine Favoritenrolle beim ATP-500-Event im Hamburg mit einem überzeugenden Viertelfinalerfolg über Luciano Darderi bestätigt. In der oberen Hälfte nutzt derweil Aleksandar Kovacevic seine zweite Chance eindrucksvoll.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.05.2026, 22:07 Uhr

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© Getty Images Alex de Minaur ist der Favorit auf den Turniersieg

Alex de Minaur hat beim ATP-500-Event im Hamburg mühelos die Vorschlussrunde erreicht. Der an Position drei gesetzte Australier, der nach den frühen Niederlagen von Felix Auger-Aliassime und Ben Shelton der große Turnierfavorit ist, besiegte Luciano Darderi im Viertelfinale mit 6:0 und 6:3.

Darderi, der beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom zuletzt das Halbfinale erreicht hatte, musste den Strapazen der vergangenen Tage und Wochen auf dem Centre Court von Hamburg sichtlich Tribut zollen. De Minaur kontrollierte die Partie großteils nach Belieben und verwandelte nach 94 Minuten Spielzeit seinen zweiten Matchball auf spektakuläre Art und Weise.

Darderi in Paris gegen Ofner

Für Darder geht es nun weiter nach Paris, wo er in der ersten Runde der French Open auf den Österreicher Sebastian Ofner trifft. De Minaur bekommt es im Halbfinale von Hamburg indes mit Tommy Paul zu tun, der am Donnerstagnachmittag mit Daniel Altmaier den letzten Deutschen eliminierte.

In der oberen Hälfte kommt es zu einem überraschenden Halbfinalduell zwischen dem Peruaner Ignacio Buse und dem US-amerikanischen Lucky Loser Aleksandar Kovacevic. Während Buse gegen Ugo Humbert mit 6:3, 5:7 und 6:3 die Oberhand behielt, rang Kovacevic Camilo Ugo Carabelli mit 6:4, 6:7 (10) und 6:2 nieder.

Hier das Einzel-Tableau in Hamburg