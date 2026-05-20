ATP Hamburg: Jetzt hat es auch die Nummer eins erwischt!

Nach Ben Shelton, der Nummer zwei, ist mit Félix Auger-Aliassime nun auch der nominelle Titelfavorit beim ATP-Tour-500-Turnier in Hamburg ausgeschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.05.2026, 14:53 Uhr

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© Getty Images Felix Auger-Aliassime hat in Hamburg eine Führung aus der Hand gegeben

In Hamburg wird das Tableau immer offener. Denn nachdem sich ben Shelton gestern Abend Daniel Altmaier geschlagen geben musste, kam nun auch für die Nummer eins m Rothenbaum 2026, Félix Auger-Aliassime das Aus. Und das, obwohl der Kanadier gegen Aleksander Kovacevic im dritten Satz schon mit einem Break in Führung gelegen war.

Aber der US-Amerikaner schaffte es, das Blatt noch einmal zu wenden. Kovacevic gewann mit 4:6, 7:5 und 6:4. Im Viertelfinale trifft der Schützling von David Witt entweder auf Frances Tiafoe oder Camilo Ugo Carabelli.

De Minaur nun papierformgemäßer Favorit

Eine ziemlich unterdurchschnittliche Leistung lieferte Jakub Mensik gegen Ignacio Buse ab. Der Tscheche verlor nämlich mit 0:6 und 3:6.

Nach dem Ausscheiden der Nummer eins und zwei ist nun Alex de Minaur jener Spieler, der gemäß Papierform das Traditionsturnier in Hamburg gewinnen sollte. Aber de Minaur trifft heute mit Alejandro Davidovic Fokina auf einen sehr schwierigen Gegner.

Hier das Einzel-Tableau in Hamburg