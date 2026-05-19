Auger-Aliassime gewinnt - und Hamburg atmet auf

Nach den Absagen von Alexander Zverev und Lorenzo Musetti muss Félix Auger-Aliassime beim ATP-Tour-500-Turnier in Hamburg vorangehen. Einen Anfang hat der Kanadier mit dem 7:5 und 6:1 gegen Vit Kopriva schon gemacht.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 19.05.2026, 15:39 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Schon spannend, wie schnell das in Hamburg mit dem Wetter gehen kann: Da gewinnt man den Eindruck, dass die Partie zwischen Luciano Darderi und Roman Andres Burruchaga haarscharf an der Grenze zu einer Regenunterbrechung geführt wird - und dann kommt der Schnitt zum Center Court, wo Felix Auger-Aliassime seine Auftaktpartie gegen Vit Kopriva bei strahlendem Sonnenschein bestreitet.

Und das nach einem zähen Auftakt ziemlich souverän. Das 7:5 und 6:1 war aber nicht nur für Auger-Aliassime erfreulich, sondern auch für die Veranstalter. Denn die mussten mit Alexander Zverev und Lorenzo Musetti ja zwei Publikumslieblinge nach Absagen vorgeben. Und dann zog auch noch der spannende junge Brasilianer Joao Fonseca vor seinem ersten Match gegen Yannick Hanfmann zurück.

Titelverteidiger Cobolli scheitert

Und so ist es eben an „FAA“ gemeinsam mit Ben Shelton für internationalen Glamour zu sorgen. Shelton hätte es zum Auftakt gegen Marcus Giron ja schon fast erwischt, heute muss der amerikanische Linkshänder später gegen Daniel Altmaier ran. Auch keine einfache Aufgabe für den München-Champion 2026.

Turnierfavorit Auger-Aliassime hat es da mit Aleksandar Kovacevic von der Papierform her wohl ein wenig einfacher.

Einen interessanten Mann hat es in Hamburg derweil schon erwischt:nämlich Titelverteidiger Flavio Cobolli. Der Italiener musste sich dem immer stärker werdenden Peruaner Ignacio Buse mit 2:6 und 5:7 geschlagen geben. Landsmann Luciano Darderi, zuletzt Halbfinalist in Rom und in Hamburg an Position sieben gesetzt, setzte sich gegen Roman Andres Burruchaga mit 6:3 und 7:6 (4) durch.

Hier das Einzel-Tableau in Hamburg

