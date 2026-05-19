Zwei Italiener in Hamburg: Cobolli verliert, Darderi gewinnt

Während Titelverteidiger Flavio Cobolli beim ATP-Tour-500-Turnier in Hamburg schon in Runde eins ausgeschieden ist, legte Landsmann Luciano Darderi ein erstaunliches Comeback hin.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.05.2026, 15:30 Uhr

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© Getty Images Flavio Cobolli hat sich in Hamburg schon aus dem Einzel-Tableau verabschiedet

Nach den emotionalen Tagen zuhause in Rom geht es für die italienischen Tennisprofis also wieder hinaus in die weite Tenniswelt. Für Jannik Sinner heißt das: direkt nach Paris. Flavio Cobolli und Luciano Darderi haben derweil Hamburg als nächste Station gewählt. Und für den besser klassierten Cobolli ist das ATP-Tour-500-Turnier am Rothenbaum auch schon wieder Geschichte.

Denn Cobolli, der vor wenigen Woche in München bei einem weiteren 500er ja das Endspiel erreichen konnte (das er dann gegen Ben Shelton verlor), musste sich Ignacio Buse aus Peru mit 2:6 und 5:7 geschlagen geben. Umso erstaunlicher, als dass Cobolli als Titelverteidiger nach Hamburg gekommen war.

“KraPütz” zum Auftakt erfolgreich

Darderi dagegen zeigte gegen Roman Andres Burruchaga ein erstaunliches Comeback im Tiebreak des zweiten Satzes: Da lag er nämlich schon mit 0:4 zurück, machte sieben Punkte in Folge und zog schließlich mit 6:3 nd 7:6 (4) ins Achtelfinale ein. Der Gegner dort wird ein Lokalmatador sein: Yannick Hanfmann nämlich. Eben der konnte ja schon gestern das deutsche Duell gegen Youngster Max Schulhaus gewinnen.

Im Doppel gab es aus einheimischer Sicht eine Erfolgsmeldung. Denn Kevin Krawietz und Tim Pütz gewannen ihr Auftaktmatch gegen Hugo Nys und Edouard Roger-Vasselin mit 6:4 und 7:6 (5).

Hier das Einzel-Tableau in Hamburg

