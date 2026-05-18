ATP Hamburg: Shelton rettet sich in Runde zwei, jetzt gegen Altmaier

Ben Shelton und Alex de Minaur sind beim ATP-Tour-500-Turnier in Hamburg jeweils mit Drei-Satz-Erfolgen in die zweite Runde eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.05.2026, 19:51 Uhr

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Das war knapp für Ben Shelton! Der München-Champion, beim ATP-Tour-500-Turnier in Hamburg an Position zwei gesetzt, musste gegen Landsmann Marcus Giron über die volle Distanz gehen, gewann schließlich aber doch noch mit 6:3, 4:6 und 7:6 (3). In Runde zwei bekommt es Shelton mit Daniel Altmaier zu tun. Der Lokalmatador gewann gegen Rinky Hijikata mit 7:5 und 6:2.

Etwas früher konnte sich Alex de Minaur in einem ebenfalls engen Match gegen Francisco Verundolo durchsetzen. Der australische „Demon“ gewann mit 3:6, 6:4 und 6:3. Jetzt geht es gegen Alejandro Davidovich-Fokina, der gegen Corentin Moutet mit 6:4 und 6:4 erfolgreich blieb.

Im deutschen Generationen-Duell besiegte Yannick Hanfmann Youngster Max Schönhaus mit 6:3, 6:7 (4) und 6.4. Eigentlich hätte Hanfmann gegen Joao Fonseca beginnen sollen. Der Brasilianer sagte aber kurzfristig seine Teilnahme ab.

Das letzte Match des Tages werden am Hamburger Rothenbaum Jakub Mensik und Jan-Lennard Struff bestreiten. Turnierfavorit Félix Auger-Aliassime steigt erst morgen gegen Vit Kopriva ein.

Hier das Einzel-Tableau in Hamburg

