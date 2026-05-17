ATP Hamburg: Drei Hammer-Matches in Runde eins - mindestens!

Das ATP-Tour-500-Turnier in Hamburg hat trotz zahlreicher Absagen noch ein paar fantastische Partien zu bieten. Und das schon in Runde eins.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 17.05.2026, 09:23 Uhr

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© Getty Images Felix Auger-Aliassime hat in Hamburg ein schwieriges Auftaktlos erwischt

Da entscheidet sich Alex de Minaur spät, aber doch für einen Start am Hamburger Rothenbaum, und das an Position drei gesetzt. Und dann bekommt er bei der Auslosung ziemlich humorlos Francisco Cerundolo serviert. Der mag nicht mehr ganz so gut drauf sein wie noch vor einem Jahr - aber in Runde eins ist das schon ein ziemlich harter Brocken.

Und nicht der einzige.

Denn Vit Kopriva mag für Félix Auger-Aliassime als eher netter Einstieg aussehen. Tatsächlich hat der Tscheche zuletzt in Madrid aber das Achtelfinale erreicht. Zuletzt in Rom sind beide Spieler in Runde zwei gescheitert: „FAA“ an Mariano Navone, Kopriva an Ugo Humbert.

Auch spannend: Das Treffen zwischen Joao Fonseca und Yannick Hanfmann. Fonseca musste sch vor wenigen Tagen im Foro Italico in einem mitreißenden Match (auch von den Zuschauerrängen her!) Hamad Medjedovic geschlagen geben, Hanfmann konnte in Runde eins Hubert Hurkacz bezwingen. Und war gegen Luciano Darderi, den späteren Halbfinalisten, eigentlich auch ziemlich gut dabei. Gerade mit dem Heimvorteil im Rücken geht Yannick Hanfmann nicht zwingend als Außenseiter in diese Partie.

Für Freunde des gepflegten Slice-Balles ist übrigens in Runde eins auch was dabei: Nämlich das Treffen zwischen Corentin Moutet und Alejandro Davidovich Fokina.

Hier das Einzel-Tableau in Hamburg

